Plățile cash vor fi limitate în toate țările UE, inclusiv în România. Limita pentru plățile în numerar va fi introdusă de anul viitor. Motivul este că numerarul este folosit de multe rețele criminale, pentru că permite tranzacții fără a lăsa urme. Astfel, începând din 2027, plățile în numerar peste 10.000 de euro nu vor mai fi permise în statele membre.

Depunerile mari în bănci vor fi acceptate doar dacă se poate dovedi de unde provin banii, iar sancțiuni vor exista doar dacă se depășesc limitele sau se încearcă evitarea regulilor de identificare.

Economistul Adrian Negrescu a explicat pentru Digi24 că măsura are scopul de a combate spălarea banilor și evaziunea fiscală. El a explicat că în România regula funcționează deja: firmele nu pot face plăți cash mai mari de 10.000 de lei, iar persoanele fizice nu pot plăti cash firmei mai mult de această sumă.

Dacă este nevoie de sume mai mari, plata se face prin cont bancar. O companie poate avea maximum 50.000 de lei cash în casierie la finalul zilei. Negrescu a precizat că aceste reguli nu sunt pentru limitarea plăților obișnuite, ci pentru a controla folosirea numerarului în tranzacții mari.

„În România funcționează deja această regulă. Noi nu putem face plăți în cash mai mari de 10.000 lei în momentul de față, între firme. Nu mai zic că inclusiv persoanele fizice nu pot plăti către companii mai mult de 10.000 de lei cash. Restul banilor, dacă sunt bani mai mulți de plată, se plătesc prin cont. Mai mult decât atât, o companie poate avea în casierie în momentul de față, la finalul fiecărei zile în România, maximum 50.000 lei. Sunt niște măsuri care sunt menite într-adevăr să limiteze cash-ul, dar nu din prisma plăților uzuale”, a explicat Negrescu.

Consultantul economic a spus că în multe țări există reguli foarte stricte privind plățile cash. El a explicat că în Grecia nu poți plăti mai mult de 500 de euro cash, în Franța limita este de 1.000 de euro, iar în Germania sau Austria nu există nicio limită pentru plățile în numerar, dar acolo oamenii folosesc aproape tot timpul cardul sau plățile din cont.

În schimb, în țări precum România, cash-ul este încă foarte folosit, mai ales în mediul rural. Economistul a subliniat că regula are scopul de a face nivelul plăților cash mai asemănător în toate țările europene.