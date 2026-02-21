De la 22 aprilie 2026, se schimbă regulile din UE pentru călătoriile cu animale de companie. Vor fi controale mai stricte, documentele vor conta mai mult și se va folosi mai mult urmărirea digitală a animalelor. Aceste schimbări vin după ce Comisia Europeană a adoptat un nou regulament, care înlocuiește regulile folosite din 2013.

De acum, toate călătoriile necomerciale cu animale de companie vor fi reglementate de aceleași reguli în toată UE. Pentru câini, pisici și dihori care călătoresc între țările UE, cerințele de bază rămân aproape la fel:

animalul trebuie să aibă microcip (sau tatuaj făcut înainte de iulie 2011);

trebuie să aibă vaccin antirabic valabil.

Regulile confirmă și că poți călători cu maximum 5 animale (câini, pisici sau dihori) la o singură deplasare. Dacă ai mai mult de 5 animale, în mod normal se aplică reguli mai stricte, ca pentru transport comercial. Excepții există doar în situații bine definite, de exemplu când animalele merg la competiții sau evenimente sportive.

Dacă un câine, o pisică sau un dihor intră în UE dintr-o țară din afara Uniunii, trebuie un certificat oficial de sănătate dat de un medic veterinar autorizat. Acest document confirmă faptul că animalul este identificat (microcip), că are vaccin antirabic, că deplasarea nu este pentru vânzare (necomercială). Certificatul este valabil, de obicei, până la 6 luni de la intrarea în UE sau până expiră vaccinul antirabic (care se termină primul).

Animalul trebuie să vină dintr-un loc unde nu au fost cazuri de rabie în ultimele 30 de zile. Primul vaccin antirabic trebuie făcut cu cel puțin 21 de zile înainte de plecare (dacă nu este revaccinat corect).

Există limite clare pentru păsările aduse din afara UE. Poți călători cu maximum 5 păsări. Dacă sunt mai multe de 5, se consideră import și se aplică reguli mult mai stricte și controale la frontieră. Păsările trebuie să fie identificate individual cu un cod unic, să respecte măsuri împotriva gripei aviare, în funcție de țara de origine.

Acestea pot include: izolare înainte de plecare, teste de laborator sau carantină de 30 de zile după sosire (acasă, în izolare, sau într-un centru autorizat).

Unele știri spun că toate călătoriile cu animale vor trebui înregistrate înainte. De fapt, regulamentul nou nu obligă încă la o înregistrare digitală pentru fiecare călătorie. Totuși, UE lucrează la un sistem prin care călătoriile cu câini și pisici ar putea fi înregistrate în avans (posibil cu 5 zile înainte). Acest sistem este doar un plan politic momentan, nu este încă adoptat oficial și nu se aplică obligatoriu.

Pe scurt: se pregătește o înregistrare digitală în viitor, dar deocamdată nu este o regulă obligatorie pentru călătoriile obișnuite în UE.

Animalele de companie trebuie să aibă microcip, să fie vaccinate antirabic, să aibă documentele necesare, cum ar fi pașaportul pentru animale când călătoresc în UE.

După ce intră în vigoare noul regulament, proprietarii care pleacă din țară sau intră din alt stat UE ar putea avea câteva formalități în plus, dacă vor fi puse în funcțiune noi sisteme europene. Fiecare țară (de exemplu Spania) va trebui să adapteze regulile la nivel național și să explice clar ce trebuie făcut.

Comisia Europeană spune că există încă probleme cu creșterea ilegală și traficul de animale, profitând de diferențele dintre regulile din fiecare țară. De aceea, se dorește o urmărire mai bună a animalelor și a călătoriilor lor, pentru: a depista transporturile suspecte, a proteja mai bine animalele, a reduce riscul de boli care se pot transmite la oameni, mai ales acum când se călătorește mai mult.