Începând cu 23 februarie 2026, Autoritatea Vamală Română va pune la dispoziția operatorilor economici un nou sistem electronic, Sistemul național de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală (UUM&DS-RO).

Potrivit informațiilor transmise de instituție, acesta va oferi un punct unic de acces pentru autentificarea în vederea utilizării sistemelor vamale ale Uniunii Europene, precum CD – Decizii Vamale, eBTI – Sistemul electronic de gestiune a informațiilor tarifare obligatorii, eAEO – Sistemul de gestiune a operatorilor economici autorizați, INF – Sistemul de informații, STI-STP – Share Trade Interface, PoUS – Dovada statutului unional, REX și nu numai.

Autoritatea Vamală a precizat că aplicația națională va înlocui sistemul central UUM&DS administrat de Comisia Europeană, autentificarea realizându-se până acum prin EU Login.

Într-un comunicat, instituția a menționat că scopul implementării este de a veni în sprijinul mediului de afaceri și de a asigura o tranziție fără întreruperi.

Operatorii economici vor avea posibilitatea de a se familiariza cu aplicația și de a efectua configurările necesare în avans, inclusiv atribuirea rolurilor și permisiunilor specifice pentru fiecare sistem vamal central.

Autoritatea a subliniat că perioada de tranziție va dura maximum trei luni de la data de 23 februarie 2026, pentru a garanta continuitatea accesului.

Instituția recomandă companiilor să verifice că sunt înregistrate în Modulul de Gestionare a Utilizatorilor (UMG) și să solicite acces la aplicația UUM&DS-RO prin portalul Autorității Vamale Române – SIIV, disponibil la adresa https://sslvpn1.customs.ro.

Autoritatea Vamală a precizat că implementarea noului sistem va permite un acces mai simplu, uniform și eficient la sistemele vamale centrale, eliminând dependența de mai multe puncte de autentificare și reducând timpul necesar pentru gestionarea procedurilor digitale.

De asemenea, instituția a transmis că va continua să ofere sprijin operatorilor economici, asigurându-se că tranziția se va desfășura fără probleme.

Echipele specializate vor furniza îndrumări privind configurarea accesului, utilizarea aplicației și soluționarea eventualelor dificultăți tehnice, astfel încât mediul de afaceri să beneficieze de o implementare coerentă și complet funcțională încă din primele etape.