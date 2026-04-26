Portofelul digital reprezintă o infrastructură tehnologică complexă care integrează identitatea digitală cu instrumente financiare și administrative, devenind un element central în transformarea economiei digitale. Spre deosebire de simplele aplicații de stocare, acest instrument oferă valoare legală documentelor digitale și permite utilizatorilor să interacționeze securizat cu instituții publice și private.

Aplicația funcționează ca un sistem criptat care poate înlocui portofelul fizic, integrând documente precum cartea de identitate, permisul de conducere sau pașaportul, dar și active financiare și bilete electronice. În plus, portofelul digital permite semnarea documentelor oficiale direct de pe telefon, ceea ce reduce semnificativ dependența de procesele tradiționale pe hârtie.

Portofelul digital funcționează ca un spațiu securizat care centralizează principalele documente personale și profesionale, eliminând nevoia formatului fizic în tot mai multe situații.

Acte de identitate: carte de identitate (EID), permis de conducere, pașaport

Documente medicale: card de sănătate, rețete electronice, istoric de vaccinare

Acte educaționale: diplome de studii, certificate profesionale, legitimații de student

Instrumente financiare: carduri bancare, bilete de avion, tichete pentru evenimente

Semnătură electronică: semnarea documentelor oficiale direct de pe telefon

În același timp, portofelul digital poate integra și alte tipuri de documente, extinzându-și rolul dincolo de simpla identificare:

Polițe de asigurare: RCA, CASCO, asigurări de locuință sau sănătate

Documente auto: certificat de înmatriculare, talon

Documente fiscale: adeverințe de venit, certificate fiscale

Permise și autorizații: licențe profesionale, permise de muncă

Transport și mobilitate: abonamente de transport public

Rezervări și servicii: bilete, confirmări de hotel sau închirieri

Legitimații profesionale: carduri de angajat sau acreditări

Documente notariale: contracte și acte autentificate digital

Date de autentificare: acces securizat la platforme publice și private

Extinderea utilizării portofelului digital reflectă o schimbare structurală în modul în care cetățenii gestionează identitatea și accesul la servicii. Practic, acesta devine un hub digital care centralizează informații esențiale și simplifică procesele birocratice.

Portofelul digital dezvoltat la nivelul Uniunii Europene, cunoscut ca EUDI Wallet, este proiectat să devină un standard interoperabil pentru toate statele membre. Conform planurilor oficiale, până în 2030 aproximativ 80% din populația UE ar putea utiliza acest sistem, iar până la finalul anului 2026 fiecare stat trebuie să ofere cel puțin o soluție funcțională.

Aplicația va permite cetățenilor să își dovedească identitatea online în orice stat membru, facilitând accesul la servicii publice și private fără bariere administrative. De exemplu, un utilizator va putea folosi o rețetă emisă într-o țară într-o altă țară sau va putea închiria un vehicul fără a prezenta documente fizice.

În acest context, autoritățile subliniază avantajul controlului asupra datelor personale.

„Gândiți-vă unde ați lăsat fotocopia cărții de identitate și ce se întâmplă cu acea fotocopie. Nu aveți niciun fel de control. În ecosistemul digital, veți putea stabili exact ce date distribuiți”, a explicat Cătălin Giulescu, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.

Pe lângă eficiența administrativă, portofelul digital promite reducerea fraudei și accelerarea proceselor economice, inclusiv în sectorul bancar, unde autentificarea digitală va deveni obligatoriu acceptată de instituții până în 2027.

Portofelul digital este construit pe standarde ridicate de securitate, incluzând criptare avansată, autentificare biometrică și mecanisme de protecție a identității. Tehnologii precum „zero-knowledge proof” permit verificarea unor informații fără a dezvălui date suplimentare, ceea ce reprezintă un progres major în protecția confidențialității.

Cu toate acestea, experții atrag atenția asupra unor riscuri semnificative. Volumul mare de date personale stocate poate deveni o țintă pentru atacuri cibernetice, iar compromiterea unor astfel de sisteme ar avea implicații majore. În plus, există preocupări legate de utilizarea excesivă a datelor de către instituții sau companii.

Un alt aspect critic este excluderea digitală. Persoanele fără acces la tehnologie sau fără competențe digitale ar putea întâmpina dificultăți în utilizarea acestor servicii, ceea ce poate accentua inegalitățile sociale.

România se află în faza de pregătire pentru implementarea portofelului digital, conform cerințelor europene. Autoritățile au confirmat că aplicația ar trebui să fie disponibilă până la finalul anului 2026.

Un test relevant pentru funcționarea sistemului a fost organizat la București, în martie 2026, unde au participat 13 organizații europene. Din 44 de scenarii testate, 36 au fost validate cu succes, indicând un nivel ridicat de maturitate tehnologică.

Oficialii guvernamentali au reiterat obligația implementării acestui sistem.

„România trebuie să introducă cel puțin un astfel de portofel digital până atunci, deoarece acest lucru este cerut de regulile Uniunii Europene”, a confirmat Corneliu Mănescu, director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În paralel, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că termenul pentru lansare rămâne finalul anului 2026, ceea ce plasează România în linie cu obiectivele europene de digitalizare.

