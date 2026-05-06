Autoritatea Vamală Română a anunțat implementarea oficială a Sistemului național de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală – UUM&DS-RO, platformă destinată operatorilor economici care folosesc sistemele vamale centrale ale Uniunii Europene.

Noul sistem a devenit activ începând cu data de 4 mai 2026 și reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în procesul de digitalizare a procedurilor vamale din România.

Prin intermediul UUM&DS-RO, firmele au la dispoziție un punct unic de acces pentru autentificarea în platformele centrale utilizate la nivel european pentru operațiuni vamale, exporturi, clasificări tarifare sau gestionarea autorizațiilor speciale.

Până acum, autentificarea se realiza prin sistemul european UUM&DS administrat direct de Comisia Europeană, pe baza unui cont EU Login. Odată cu lansarea sistemului românesc, gestionarea accesului este transferată la nivel național.

Autoritățile susțin că noua platformă va simplifica accesul operatorilor economici la serviciile digitale și va elimina necesitatea utilizării mai multor puncte de autentificare.

Practic, companiile care desfășoară activități de import, export sau tranzit vamal vor putea administra mai ușor accesul în sistemele europene folosite zilnic în relația cu autoritățile vamale.

„Prin implementarea UUM&DS-RO, operatorii economici beneficiază de un acces mai simplu, uniform și eficient la sistemele vamale centrale, eliminând dependența de mai multe puncte de autentificare și reducând timpul necesar pentru gestionarea procedurilor digitale”, au transmis reprezentanții Autorității Vamale Române.

Schimbarea vine într-un context în care digitalizarea administrației fiscale și vamale a devenit una dintre prioritățile asumate atât la nivel național, cât și european.

Ce sisteme europene pot fi accesate prin UUM&DS-RO

Noul sistem permite accesul la mai multe platforme esențiale pentru activitatea operatorilor economici.

Sistem european Rol CD (Customs Decisions) Gestionarea cererilor și autorizațiilor vamale eBTI (Binding Tariff Information) Gestionarea informațiilor tarifare obligatorii eAEO (Authorized Economic Operators) Administrarea statutului de Operator Economic Autorizat INF Gestionarea regimurilor de perfecționare activă și pasivă STI-STP Depunerea declarațiilor sumare de intrare și notificărilor de sosire PoUS (Proof of Union Status) Emiterea dovezii statutului unional al mărfurilor REX (Registered Exporter System) Gestionarea exportatorilor înregistrați BTI-Usage Monitorizarea utilizării deciziilor tarifare obligatorii

Aceste sisteme sunt utilizate de companii pentru numeroase proceduri esențiale în comerțul internațional, inclusiv obținerea autorizațiilor vamale, clasificarea mărfurilor sau gestionarea regimurilor speciale de import și export.

Autoritatea Vamală Română recomandă operatorilor economici să verifice dacă sunt înregistrați în Modulul de Gestionare a Utilizatorilor (UMG) și dacă au solicitat acces la aplicația UUM&DS-RO prin portalul SIIV.

Instituția avertizează că accesul corect configurat este esențial pentru utilizarea fără probleme a sistemelor europene.

Potrivit autorităților, noul mecanism urmărește reducerea timpilor de procesare și simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri.

Implementarea UUM&DS-RO face parte din procesul mai amplu de digitalizare a administrației vamale și de armonizare a sistemelor informatice utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

În ultimii ani, instituțiile europene au accelerat dezvoltarea platformelor digitale dedicate comerțului internațional, cu scopul de a:

reduce birocrația,

crește viteza procesării documentelor,

îmbunătăți schimbul de date între state,

reduce riscul fraudelor vamale,

simplifica relația dintre firme și autorități.

Pentru operatorii economici, accesul rapid și stabil la aceste platforme este esențial, mai ales în cazul companiilor care gestionează volume mari de importuri și exporturi.

Reprezentanții instituției susțin că firmele vor primi asistență tehnică pentru configurarea accesului și utilizarea noii aplicații.

„Autoritatea Vamală Română va continua să ofere sprijin și asistență operatorilor economici, asigurându-se că trecerea la noul sistem se desfășoară în mod predictibil și fără întreruperi. Echipele specializate ale instituției vor furniza îndrumări privind configurarea accesului, utilizarea aplicației și soluționarea eventualelor dificultăți tehnice”, au transmis reprezentanții autorității.

Ce avantaje promite noul sistem UUM&DS-RO

Beneficiu Impact pentru firme Punct unic de autentificare Acces mai simplu la platformele UE Reducerea timpului administrativ Proceduri digitale mai rapide Gestionare centralizată Administrare mai eficientă a accesului Integrare națională Control local al autentificării Suport tehnic dedicat Asistență pentru configurare și utilizare

Autoritățile estimează că noul sistem va contribui la eficientizarea activităților vamale și la accelerarea proceselor digitale utilizate de companiile care desfășoară operațiuni comerciale în spațiul european.