Podul transfrontalier peste râul Tisa, situat la marginea municipiului Sighetu Marmației, va fi deschis circulației rutiere la începutul lunii iulie, potrivit declarațiilor făcute de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Recepția tehnică a fost deja realizată pe partea românească, în prezența oficialilor locali și a reprezentanților ucraineni, inclusiv a guvernatorului regiunii Transcarpatia, Miroslav Bilețchi.

Pe partea ucraineană, lucrările la infrastructura de acces și la punctul vamal sunt încă în desfășurare, dar se apropie de final.

Autoritățile recunosc că implementarea proiectului a fost întârziată de dificultăți administrative și decizii politice complexe.

„Nu a fost un drum uşor. Am avut întârzieri, blocaje, proceduri complicate şi un parteneriat care a depins de decizii luate la nivel înalt, inclusiv Memorandumul semnat abia în luna iunie 2024 între Guvernele României şi Ucrainei. Dar astăzi suntem aici. La final”, a punctat Zetea.

Noul pod peste Tisa este considerat o investiție strategică pentru dezvoltarea economică a regiunii de nord a României și pentru facilitarea schimburilor comerciale cu Ucraina.

Proiectul va contribui la:

creșterea mobilității transfrontaliere

dezvoltarea comerțului regional

reducerea timpilor de transport

„Acest proiect va deveni ceea ce a fost gândit de la început. O legătură directă cu Ucraina, o şansă reală pentru dezvoltarea economică, o oportunitate pentru oameni. După zeci de ani în care s-a vorbit despre acest pod, astăzi vorbim despre finalizare şi foarte curând, despre funcţionare. Podul peste Tisa de la Sighet este o legătură firească între oameni, comunităţi şi familii, de o parte şi de alta a graniţei”, a mai precizat Gabriel Zetea.

În prezent, infrastructura de trecere a frontierei dintre România și Ucraina este limitată, iar traficul este concentrat în câteva puncte cheie, precum Halmeu (Satu Mare).

După declanșarea războiului din Ucraina, fluxurile de transport au fost afectate, inclusiv traficul feroviar de călători, care a fost suspendat. În acest context, investițiile în infrastructura rutieră și punctele de trecere devin esențiale pentru menținerea conexiunilor economice și logistice.

Proiect cu miză economică și geopolitică

Deschiderea podului peste Tisa marchează finalizarea unui proiect important pentru conectivitatea regională și pentru relațiile economice dintre România și Ucraina.

În contextul actual, marcat de tensiuni geopolitice și presiuni asupra infrastructurii de transport, această investiție devine un element-cheie pentru dezvoltarea zonei și pentru integrarea mai eficientă în fluxurile comerciale regionale.