Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a fost gazda, între 26 și 28 ianuarie 2026, a unei serii de întâlniri de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale, marcând începutul consultărilor din cadrul proiectului BRIDGE RAS (Boosting Regional Investments and Development for Growth and Enhanced Competitiveness).

Evenimentul a reunit conducerea ADR Nord-Vest, reprezentată de Marcel Ioan Boloș, Director General, și Csilla Hegedüs, Director General Adjunct, alături de președinți și vicepreședinți ai Consiliilor Județene din regiune, precum și experți ai Băncii Mondiale. Scopul principal al întâlnirii a fost alinierea priorităților regionale cu metodologia și direcțiile de intervenție ale proiectului.

În prima zi, pe 26 ianuarie, discuțiile s-au concentrat pe nevoile județelor în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității mediului de afaceri, aspecte esențiale pentru contribuția României la reconstrucția Ucrainei.

În zilele următoare, delegația se va întâlni cu reprezentanți ai mediului de afaceri, Parcurilor de Specializare Inteligentă și ai fondurilor de investiții pentru a identifica proiecte mature și fezabile, pregătite să fie implementate rapid atunci când finanțările devin disponibile.

Întâlnirea de la Cluj-Napoca face parte dintr-un demers mai amplu început în vara anului 2025, la Sighetu Marmației, când regiunile Nord-Vest și Nord-Est, alături de 12 consilii județene și agențiile de dezvoltare regională, au semnat un protocol de cooperare pentru sprijinirea reconstrucției Ucrainei și valorificarea oportunităților economice ale zonelor de graniță.

Proiectul BRIDGE RAS, finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, extinde această abordare la nivel inter-regional, implicând regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est. Obiectivul este consolidarea capacității regiunilor de a pregăti investiții strategice și de a atrage capital privat.

Delegația Băncii Mondiale a fost condusă de Łukasz Marek Marć, economist senior, și a inclus experți precum Michael Engman și Diana Hristova, specialiști în monitorizare și evaluare.

Din partea Regiunii Nord-Vest au participat conducerea ADR Nord-Vest, reprezentanți ai consiliilor județene din Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, precum și echipele tehnice implicate în planificarea investițiilor regionale.

Discuțiile au vizat identificarea sectoarelor prioritare pentru dezvoltarea infrastructurii și a mediului de afaceri, precum și modul în care autoritățile locale pot contribui la creșterea nivelului de trai în comunitățile de la granița cu Ucraina.

Vizita delegației Băncii Mondiale în România continuă până pe 1 februarie 2026, cu sesiuni de lucru în regiunile Nord-Est și Sud-Est.

Proiectul BRIDGE RAS nu implică alocarea directă de fonduri către Ucraina, ci urmărește să sprijine regiunile României în pregătirea investițiilor strategice care să permită sectorului privat și autorităților locale să contribuie activ la reconstrucția infrastructurii ucrainene și la dezvoltarea economică durabilă a zonelor de frontieră.