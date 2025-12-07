Cristian Socol a argumentat, susținându-se pe date și rapoarte de specialitate, că premierul ar trebui să analizeze cifrele din ultimii șase ani și să dea dovadă de responsabilitate. Potrivit legii, Ministerul Finanțelor este responsabil pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare, planificarea și menținerea sustenabilității datoriei publice, precum și pentru implementarea programului de guvernare în domeniile fiscal, bugetar și datorie publică.

Prin urmare, partidul care a condus Ministerul de Finanțe poartă răspunderea pentru modul în care sunt concepute și aplicate politica fiscal-bugetară, nivelul deficitului și dinamica datoriei guvernamentale.

„Fac un Apel la Domnul Prim Ministru Bolojan. Aud / citesc recurent în interviuri despre ”responsabilitatea fiscal bugetară”, despre ”incapacitatea de plată”, despre ”default” și despre ”salvarea țării”. L-aș ruga la modul foarte serios, cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani. Și să analizeze. ”Nu ne putem juca” cu cifrele, așa cum bine spune Domnia sa. România funcționează după lege. „Potrivit art. 19 lit. b) din Legea nr. 500/2002, Ministerul Finanțelor dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare, iar conform art. 11 și art. 13 din Legea nr. 69/2010 este responsabil pentru planificarea și susținerea sustenabilității datoriei publice. În temeiul HG nr. 34/2009, Ministerul Finanțelor aplică programul de guvernare în domeniile fiscal, bugetar și datorie publică. Cum Ministerul este condus de ministrul finanțelor, rezultă că acesta poartă răspunderea pentru modul în care sunt concepute și aplicate politica fiscal-bugetară, nivelul deficitului și dinamica datoriei publice”, a subliniat specialistul.

În ultimii șase ani (2.192 zile), PNL a condus politica fiscal-bugetară a României timp de 1.444 zile, reprezentând 65,9% din timp. PSD a gestionat acest domeniu 567 zile (25,9%), iar UDMR 182 zile (8,2%). PNL a deținut Ministerul de Finanțe în perioada 4 decembrie 2019 – 25 noiembrie 2021 (722 zile), timp în care deficitul cash a crescut de la 2,8% din PIB la sfârșitul lunii octombrie 2019 la 4,6% la sfârșitul lui decembrie 2019 și apoi la 9,8% din PIB la sfârșitul anului 2020. La finalul lui 2021, deficitul cash a fost de 6,7% din PIB.

PSD a preluat Ministerul de Finanțe la finalul lui 2021, cu un deficit cash de 6,7% din PIB, și a redus acesta la 5,7% din PIB la sfârșitul anului 2022. Mandatul PSD a continuat până la mijlocul anului 2023, când portofoliul a fost preluat de Marcel Boloș de la PNL. La sfârșitul anului 2023, deficitul cash a rămas la 5,7% din PIB. În 2024, PNL a ocupat Ministerul aproape tot anul, iar deficitul cash a crescut la 8,7% din PIB.

La finalul anului 2024, UDMR a preluat Ministerul pentru 6 luni, iar din a doua jumătate a anului 2025 PNL, prin Alexandru Nazare, a preluat din nou portofoliul. Deficitul bugetar cash estimat pentru sfârșitul anului 2025 este de 8,4% din PIB, cu 0,3 puncte procentuale mai mic decât anul precedent, dar mai mare în valoare nominală cu 7 miliarde de lei.

Datoria guvernamentală a crescut semnificativ în primii doi ani de mandat PNL, de la 35,2% din PIB în 2019 la 48,6% din PIB în 2021, un salt de 13,4 puncte procentuale. În mandatul PSD la Ministerul de Finanțe din 2022, datoria a scăzut la 48,1% din PIB, iar în 2023, în mandatul mixt PSD/PNL, a crescut la 49,3% din PIB. În 2024, datoria guvernamentală a ajuns la 54,8% din PIB, iar pentru 2025 Comisia Europeană estimează o pondere de 59,1% din PIB.