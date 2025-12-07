Vineri, 5 decembrie 2025, în cadrul podcastului „7×7” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Radu Coșarcă și Dan Andronic au discutat despre criza apei potabile care afectează județele Prahova și Dâmbovița, atrăgând atenția asupra consecințelor directe pentru cetățeni și asupra cauzelor instituționale ale situației.

Radu Coșarcă a comparat criza actuală cu epoca postbelică și cu perioada comunistă, subliniind că românii sunt nevoiți să ia apă „pe caiet”, în mod similar cu modul în care, în trecut, se lua pâine sau făină.

„Aceste cozi înduioșătoare… acum oamenii iau apă chioară, în cel mai bun caz”, a spus Coșarcă, evidențiind lipsa de coordonare și responsabilitate la nivel instituțional.

Dan Andronic a detaliat „arhitectura instituțională a crizei”, prezentând numirile recente de la nivelul regiei și consiliilor de apă. Potrivit acestuia, mai multe poziții cheie au fost ocupate politic, fără ca cei numiți să aibă experiență relevantă: „Florin Ghiță a fost numit de USR, Ionuț Sorin Baciu a fost secretar de stat la Mediu și membru marcant al PNL, iar Răzvan Radu, director tehnic la SSZ Prahova, vine din USR București și nu are nicio experiență în zona asta”.

Coșarcă a criticat principiul numirilor politice în România, argumentând că acestea nu respectă standardele internaționale: „În alte țări, partidul numește manageri foarte buni, pentru că performanța companiilor și profitabilitatea lor susțin bugetul țării. La noi, însă, numirile politice se fac fără responsabilitate și fără evaluarea competenței”.

Jurnaliștii au mai atras atenția asupra riscurilor sanitare și sociale generate de lipsa apei potabile, subliniind că situația poate afecta în mod grav sănătatea populației, mai ales pe cea a persoanelor în vârstă. Coșarcă a afirmat că România se autodezorganizează într-un mod care favorizează vulnerabilitatea la presiuni externe, invocând conceptul de „război hibrid”: „Ne destabilizăm singuri țara, fără ajutor extern. Reușim să golim trei baraje importante simultan și să afectăm încrederea în instituțiile statului”.

Dan Andronic: – Haideți să mergem la povestea cu Ucraina sau mai bine hai să mergem pe criza apei? Radu Coșarcă: – Hai mai bine să mergem pe criza apei pentru că, totuși, nouă ne place istoria și faptul că o parte din români se întorc în Evul Mediu sau măcar în era începutului de comunism în România de după război, în care, totuși, oamenii luau pe caiet pâine, făină, acum au ajuns să ia pe caiet apă. Aceste cozi înduioșătoare…. Dan Andronic: – În perioada post-decembristă luau pe caiet și bere la pet și… Radu Coșarcă: – Da, măcar luau ceva, acum iau apă chioară. Apă chioară în cel mai bun caz pentru că iau și apă menajeră. În orice caz, aș vrea să subliniem un lucru profund. Nu intrăm acum în amănuntele legate de ce regie, ce agenție, ce departament și-a făcut sau nu și-a făcut treaba pentru că nu și-a făcut-o nimeni și este evident. Ce trebuia să se întâmple? Trebuia ca ministrul Mediului să fie un adevărat coordonator al domeniului, să-i cheme pe toți cei implicați la masă, ca un adevărat lider al acestui domeniu. Dan Andronic: – Manu, te rog frumos, pune postarea mea de pe Facebook. Dacă ești pregătit. Deci, Florin Ghiță a fost numit de USR, în urmă cu câteva săptămâni, că nu le plăcea de la APE dinainte că era de la PSD. Ionuț Sorin Baciu, care e președintele Consiliului de Administrație la SSZ, a fost secretar de stat la Mediu și membru marcant al PNL. Răzvan Radu, care e directorul tehnic al SSZ Prahova, vine din USR București, și nu are nicio experiență în zona asta. Marius Cristian Chieșca, care e șeful stației de ape Voila, este președintele organizației USR Băicoi. Erwin Molnar, care este membru al Consiliului de Administrație al SSZ, este fost parlamentar PNL. Deci, asta este, ca să zic așa, arhitectura instituțională a crizei apei.

Discuția a mai atins rolul conducerii Ministerului Mediului, care ar fi trebuit să coordoneze situația ca un adevărat lider.