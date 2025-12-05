Vineri, 5 decembrie 2025, în cadrul podcastului „7×7” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au comentat recentele declarații ale lui Călin Georgescu despre alegerile organizate pentru ocuparea funcției de primar general al Capitalei.

Georgescu a declarat recent că anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 nu va fi sancționată, iar el consideră inutil și ridicol să se discute despre orice alegeri viitoare în România, distanțându-se total de ele și de candidați.

Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat această poziție, remar­când că ruptura dintre Georgescu și AUR este acum oficializată.

Coșarcă a subliniat că, deși există semne de întrebare privind alegerile de anul trecut, există instituții care s-au pronunțat, iar deciziile luate atunci, chiar dacă bazate pe intuiție, fac parte din istoria politică a țării. El a insistat asupra importanței participării la vot, amintind că dreptul la vot a fost câștigat cu sacrificii în urmă cu 36 de ani.

Dan Andronic: – Bun, Radu, începem cu alegerile din București. Radu Coșarcă: – Bănuiam de mult această ruptură (dintre Călin Georgescu și AUR) dar acum apare oficializată de însuși personajul principal al poveștii. Dan Andronic: – Fii atent, ascultând metafora (discursul lui Călin Georgescu), stau și mă întreb: Cine ar fi trăit să organizeze cursa? Caii? Ca să câștige rândașii? Dan Andronic: – Deci, dacă alegerile sunt organizate de rândași, cum pot fi câștigate de cai? Așa. Și cine trebuie să organizeze alegerile? Radu Coșarcă: – Academicienii, probabil, nu rândași. Dan Andronic: – Și cine câștigă? Radu Coșarcă: – Da, e interesantă poziția lui. Dan Andronic: – Te duci la vot? Radu Coșarcă: – Bineînțeles că mă duc la vot. Dan Andronic: – Și votezi? Radu Coșarcă: – Votez. Mă duc la vot, votez, nu mi-anulez votul. Niciodată n-am fost convins că e cea mai bună alegere, dar important e să votăm. Dacă renunțăm și la acest drept, care întâmplător la noi în țară a fost câștigat cu sânge cu lupte acum 36 de ani, ar fi păcat să ne batem joc de el. Dan Andronic: – Da, dar Călin Georgescu spune că ne-am bătut odată joc de el. Radu Coșarcă: – Călin Georgescu face abstracție totuși că există niște instituții în țara asta care s-au pronunțat. Există multe semne de întrebare asupra ceea ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Recunosc. Dar, de fapt, nu trebuie să recunosc. A recunoscut președintele țării care a spus că decizia de anulare atunci s-a luat mai mult pe intuiție, ceea ce sigur că ne și sperie un pic, sperăm ca justiția să-și revină și să intuiască mai puțin. Dan Andronic: – E ca și când te-ai duce la doctor, s-ar uita la tine și ți-ar zice: „Cred că trebuie să te operez pe creier.” Radu Coșarcă: – Problema e că viața merge înainte. Asta mi-amintește de Revoluția Franceză și de Ludovic al XVIII-lea, care după ce a fost decapitat Ludovic al XVI-lea în 1792, și a considerat domnia că a început în 1792. Făcând abstracție de faptul că între timp a fost directoratul, consulatul și Napoleon. Dan Andronic: – Și el cu ce l-a ajutat? La pensie? Radu Coșarcă: – Nu știu cu ce l-a ajutat. A considerat că această perioadă nu există, deși el a început să domnească în Franța abia din 1814. Cu o mică pauză de 100 de zile plus. Plus, din 1815 încolo. Și el a considerat că anii lui de domnie încep în 1792. Așa face și Călin Georgescu. El consideră că istoria trebuie să se întoarcă cu un an în urmă pentru că totul s-a oprit acolo dintr-un motiv mai mult sau mai puțin întemeiat, nu are rost să comentăm acum. Însă el, ca om politic, dacă vrea să fie într-adevăr un om politic, ar trebui să se uite spre viitor. Dan Andronic: – Păi bun, dar pe de altă parte, el acum 3 săptămâni, 4 săptămâni, a spus că nu va recunoaște aceste alegeri pentru că ele sunt ilegitime fiind organizate de un guvern ilegitim. Radu Coșarcă: – Păi și peste 20 de ani el nu va recunoaște că au trecut 20 de ani. Dan Andronic: – În condițiile astea, toate alegerile de aici înainte, din perspectiva lui Călin Georgescu și a celor care cred în Călin Georgescu, sunt ilegitime. Radu Coșarcă: – Absolut că da. Calendarul trebuie să se oprească la anul trecut. Călin Georgescu i-a pierdut pe susținătorii săi pe la metaforele cu grajdurile și cu astea și atunci oamenii cred că ar trebui să meargă la vot, dar remarcăm și faptul că Anca Alexandrescu a urcat în anumite sondaje spectaculos în ultima săptămână.

Discuția s-a mutat apoi asupra alegerilor locale din București, unde Coșarcă a arătat că, în mod realist, cursa va fi între primarii de sector Băluță și Ciucu, ambii cu experiență administrativă și realizări apreciate de locuitori. El a remarcat și eficiența sloganurilor de campanie ale celor doi: „Am făcut, facem” pentru Băluță și „Bucureștiul pus la punct” pentru Ciucu, în timp ce sloganul lui Drulă, „Pe drumul onest”, nu ar transmite informații concrete alegătorilor.

Concluzia celor doi jurnaliști a fost că, indiferent de câștigător, Bucureștiul va avea de câștigat, iar participarea la vot rămâne esențială pentru funcționarea democratică a orașului și a țării.