Ruptura dintre Georgescu și AUR este acum oficializată
Vineri, 5 decembrie 2025, în cadrul podcastului „7×7” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au comentat recentele declarații ale lui Călin Georgescu despre alegerile organizate pentru ocuparea funcției de primar general al Capitalei.
Georgescu a declarat recent că anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 nu va fi sancționată, iar el consideră inutil și ridicol să se discute despre orice alegeri viitoare în România, distanțându-se total de ele și de candidați.
Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat această poziție, remarcând că ruptura dintre Georgescu și AUR este acum oficializată.
Coșarcă a subliniat că, deși există semne de întrebare privind alegerile de anul trecut, există instituții care s-au pronunțat, iar deciziile luate atunci, chiar dacă bazate pe intuiție, fac parte din istoria politică a țării. El a insistat asupra importanței participării la vot, amintind că dreptul la vot a fost câștigat cu sacrificii în urmă cu 36 de ani.
Dan Andronic: – Bun, Radu, începem cu alegerile din București.
Radu Coșarcă: – Bănuiam de mult această ruptură (dintre Călin Georgescu și AUR) dar acum apare oficializată de însuși personajul principal al poveștii.
Dan Andronic: – Fii atent, ascultând metafora (discursul lui Călin Georgescu), stau și mă întreb: Cine ar fi trăit să organizeze cursa? Caii? Ca să câștige rândașii?
Dan Andronic: – Deci, dacă alegerile sunt organizate de rândași, cum pot fi câștigate de cai? Așa. Și cine trebuie să organizeze alegerile?
Radu Coșarcă: – Academicienii, probabil, nu rândași.
Dan Andronic: – Și cine câștigă?
Radu Coșarcă: – Da, e interesantă poziția lui.
Dan Andronic: – Te duci la vot?
Radu Coșarcă: – Bineînțeles că mă duc la vot.
Dan Andronic: – Și votezi?
Radu Coșarcă: – Votez. Mă duc la vot, votez, nu mi-anulez votul. Niciodată n-am fost convins că e cea mai bună alegere, dar important e să votăm. Dacă renunțăm și la acest drept, care întâmplător la noi în țară a fost câștigat cu sânge cu lupte acum 36 de ani, ar fi păcat să ne batem joc de el.
Dan Andronic: – Da, dar Călin Georgescu spune că ne-am bătut odată joc de el.
Radu Coșarcă: – Călin Georgescu face abstracție totuși că există niște instituții în țara asta care s-au pronunțat. Există multe semne de întrebare asupra ceea ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Recunosc. Dar, de fapt, nu trebuie să recunosc. A recunoscut președintele țării care a spus că decizia de anulare atunci s-a luat mai mult pe intuiție, ceea ce sigur că ne și sperie un pic, sperăm ca justiția să-și revină și să intuiască mai puțin.
Dan Andronic: – E ca și când te-ai duce la doctor, s-ar uita la tine și ți-ar zice: „Cred că trebuie să te operez pe creier.”
Radu Coșarcă: – Problema e că viața merge înainte. Asta mi-amintește de Revoluția Franceză și de Ludovic al XVIII-lea, care după ce a fost decapitat Ludovic al XVI-lea în 1792, și a considerat domnia că a început în 1792. Făcând abstracție de faptul că între timp a fost directoratul, consulatul și Napoleon.
Dan Andronic: – Și el cu ce l-a ajutat? La pensie?
Radu Coșarcă: – Nu știu cu ce l-a ajutat. A considerat că această perioadă nu există, deși el a început să domnească în Franța abia din 1814. Cu o mică pauză de 100 de zile plus. Plus, din 1815 încolo. Și el a considerat că anii lui de domnie încep în 1792. Așa face și Călin Georgescu. El consideră că istoria trebuie să se întoarcă cu un an în urmă pentru că totul s-a oprit acolo dintr-un motiv mai mult sau mai puțin întemeiat, nu are rost să comentăm acum. Însă el, ca om politic, dacă vrea să fie într-adevăr un om politic, ar trebui să se uite spre viitor.
Dan Andronic: – Păi bun, dar pe de altă parte, el acum 3 săptămâni, 4 săptămâni, a spus că nu va recunoaște aceste alegeri pentru că ele sunt ilegitime fiind organizate de un guvern ilegitim.
Radu Coșarcă: – Păi și peste 20 de ani el nu va recunoaște că au trecut 20 de ani.
Dan Andronic: – În condițiile astea, toate alegerile de aici înainte, din perspectiva lui Călin Georgescu și a celor care cred în Călin Georgescu, sunt ilegitime.
Radu Coșarcă: – Absolut că da. Calendarul trebuie să se oprească la anul trecut. Călin Georgescu i-a pierdut pe susținătorii săi pe la metaforele cu grajdurile și cu astea și atunci oamenii cred că ar trebui să meargă la vot, dar remarcăm și faptul că Anca Alexandrescu a urcat în anumite sondaje spectaculos în ultima săptămână.
Cursa pentru funcția de primar general al Capitalei se va da între Băluță și Ciucu
Discuția s-a mutat apoi asupra alegerilor locale din București, unde Coșarcă a arătat că, în mod realist, cursa va fi între primarii de sector Băluță și Ciucu, ambii cu experiență administrativă și realizări apreciate de locuitori. El a remarcat și eficiența sloganurilor de campanie ale celor doi: „Am făcut, facem” pentru Băluță și „Bucureștiul pus la punct” pentru Ciucu, în timp ce sloganul lui Drulă, „Pe drumul onest”, nu ar transmite informații concrete alegătorilor.
Concluzia celor doi jurnaliști a fost că, indiferent de câștigător, Bucureștiul va avea de câștigat, iar participarea la vot rămâne esențială pentru funcționarea democratică a orașului și a țării.
Radu Coșarcă: – Cred că așa cum am spus și noi de mai multe ori, cursa, în mod real, se va duce între Băluță și Ciucu. Și cred că de mult Bucureștiul nu a mai avut șansa unei astfel de curse electorale pentru că se bat doi primari cu experiență. Primari de sector. Sectoarele Bucureștiului sunt mai mari decât orice alt oraș din România, deci sunt oameni cu mare experiență administrativă și chiar cu realizări apreciate de locuitorii din sectoarele lor. Indiferent cine va reuși, cred că Bucureștiul va fi câștigător.
Și mai remarc și cele două sloganuri de campanie, Băluță: „Am făcut, facem.” Este un slogan foarte puternic. Și aș mai remarca și pe Ciucu: „Bucureștiul pus la punct.” Sigur, sper că înseamnă ce cred eu… sunt două sloganuri foarte nimerite. Prin comparație îl vedem pe Drulă, care vine cu „Pe drumul onest”, e un slogan generos, dar nu înseamnă mare lucru pentru cei care aleg, nu ne spune nimic despre metro, trafic și așa mai departe.
