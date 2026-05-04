Votul la moțiunea de cenzură devine un test major pentru echilibrul politic, iar AUR transmite că nu va condiționa modul în care parlamentarii își exprimă opțiunea în plen.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că fiecare ales va decide individual dacă votează la vedere sau secret, fără o directivă impusă de partid.

„Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune”, a afirmat Peiu, luni.

În același context, liderul AUR a transmis și un mesaj politic legat de negocierile pentru viitoarea guvernare, indicând deschiderea formațiunii pentru discuții.

„Mingea este la Nicușor, vom spune că putem susține orice guvern care îndeplinește câteva puncte importante. Nu există noțiunea de guvern minoritar”, a spus liderul AUR. El a adăugat că formațiunea nu a fost invitată, până în prezent, la negocieri: „Nu ne-a invitat încă la discuții, vedem dacă ne cheamă la dialog”.

Deși votul nu este impus formal, conducerea AUR transmite un mesaj ferm privind unitatea de acțiune înaintea momentului decisiv din Parlament.

Președintele partidului, George Simion, a anunțat că nu vor exista abateri în rândul parlamentarilor și că toți aleșii AUR vor vota pentru adoptarea moțiunii de cenzură.

În același timp, liderul AUR a abordat și teme politice mai largi, inclusiv poziționarea partidului față de alegerile prezidențiale și posibile formule de guvernare.

„Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Suntem printre puținii care nu s-au clintit”, spune Simion.

Președintele AUR a mai declarat că susține numirea lui Călin Georgescu într-o funcție a statului român, și că solicită oprirea acțiunilor juridice împotriva sa.

Simion spune că un eventual guvern condus de Călin Georgescu rămâne o ipoteză, câtă vreme președintele Nicușor Dan spune că nu negociază cu AUR.

În același timp, contextul parlamentar este tensionat, după ce unii aleși care au semnat inițial moțiunea au anunțat că nu o vor mai vota, invocând refuzul de a gira jocuri politice între PSD și AUR.

Votul la moțiune este influențat de apeluri directe din partea liderilor politici, care încearcă să determine poziționarea parlamentarilor în ultima zi înainte de decizie.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj public adresat parlamentarilor PSD și AUR, insistând asupra responsabilității politice.

„Susţinerea voastră schimbă ecuaţia politică în aceste zile (…) Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moţiune mâine, miniştrii USR îşi vor face datoria şi poimâine. Vom continua să scoatem la suprafaţă porcăriile care au afundat ţara noastră în ultimii 36 de ani şi să livrăm pentru români”, a scris liderul USR, Dominic Fritz, luni, pe Facebook.

Acesta a subliniat că USR va continua să guverneze indiferent de rezultat și a cerut respingerea moțiunii.

„Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul şefului de partid şi va vota moţiunea, deşi ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puţini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne şi prospere?”, a transmis liderul USR.

Votul la moțiune este analizat și din perspectiva consecințelor politice, iar reprezentanții USR contestă colaborarea dintre PSD și AUR.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a formulat critici directe și a ridicat întrebări privind logica politică a acestei alianțe.

„Dacă vreţi doar o analiză politică, AUR nu ia voturi de la USR. AUR ia voturi, se bate cu Partidul Social-Democrat. Dacă AUR ar fi interesat politic de a avea un spectru mai mare de unde să ia voturi, nu ar vota moţiunea împreună cu PSD, după ce i-ar fi păcălit că vor vota”, a arătat ministrul.

El a menţionat că, dincolo de aceste situaţii pe care le analizează cei de la AUR, baza de la care se porneşte dacă această moţiune trece este a unei echipe neserioase.

„Şi PSD şi AUR au spus că nu se suportă unii pe ceilalţi. Atât de puţin se suportă, încât fac o moţiune împreună şi n-a apărut în spaţiu public răspuns la un element principal: Ce primeşte AUR pentru a trece moţiunea împreună cu PSD? PSD bifează că l-a dat jos pe Bolojan. AUR ce bifează? În politică lucrurile astea nu se întâmplă gratuit. USR crede că trebuie făcut orice sacrificiu pentru ca aceste reforme să meargă mai departe, inclusiv o perioadă de guvern minoritar. (..) Un guvern minoritar, PNL-USR, pentru că PSD a fost în coaliţie, iese din coaliţie. Dacă le trece moţiunea asta împreună cu AUR, susţin o astfel de moţiune, trebuie să vină cu o soluţie. Dacă soluţia lor nu este acceptată de celelalte tabere, adică USR-PNL, USR vine şi spune: noi suntem dispuşi să ne continuăm aceste reforme, chiar dacă nu există majoritate în Parlament, în încercarea de a mai duce aceste măsuri cât de departe se poate”, a declarat Radu Miruţă la Digi24, despre scenariul adoptării moţiunii de cenzură PSD-AUR, marţi.

El a menţionat că:

„Ilie Bolojan este o persoană pe care USR o susţine, pentru că a demonstrat că are capacitate să livreze şi să respecte o înţelegere.

Partidul Naţional Liberal nu şi-a păstrat tot timpul liderul, atunci când a trecut prin perioade grele, dar, într-adevăr, liderul Ilie Bolojean acum e de un alt calibru şi poate că PNL şi-a învăţat lecţiile. Noi spunem că trebuie făcut orice sacrificiu”, a completat ministrul Apărării.

Votul la moțiune este precedat de mobilizări interne și negocieri intense între partide, fiecare tabără încercând să-și maximizeze șansele.

Parlamentarii PSD se reunesc într-o ședință decisivă pentru stabilirea strategiei finale, conducerea partidului fiind încrezătoare în adoptarea moțiunii.

Surse politice indică faptul că liderii social-democrați estimează aproximativ 265 de voturi favorabile, peste cele 254 de semnături inițiale.

La întâlnire participă lideri precum Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, care urmăresc asigurarea prezenței și disciplinei de partid.

În paralel, liberalii încearcă să convingă peste 20 de parlamentari care au semnat moțiunea să își schimbe opțiunea până la votul final, pentru ca Guvernul condus de Ilie Bolojan să își păstreze mandatul.

Înaintea votului decisiv din Parlament, Partidul Național Liberal transmite un mesaj de unitate internă și susținere fermă pentru premierul Ilie Bolojan, indiferent de rezultatul procedurii parlamentare.

Senatorul Daniel Fenechiu a declarat că liberalii nu vor avea „dezertori” la votul asupra moțiunii și că partidul își menține strategia stabilită în forurile de conducere. El a subliniat că există o decizie a Biroului Politic Național în acest sens, iar susținerea pentru Bolojan rămâne valabilă inclusiv în scenariul în care Guvernul ar fi demis și s-ar ajunge la o formulă de guvern minoritar. Fenechiu a precizat că liberalii iau în calcul obținerea celor 51 de voturi necesare pentru a susține o astfel de variantă parlamentară.

În paralel, în spațiul public apar și reacții critice privind personalizarea excesivă a puterii politice. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția asupra riscurilor asociate ideii de lider providențial, într-un context politic tensionat.

„Într-un context public tot mai tensionat şi dominat de nevoia de „soluţii rapide”, cred că este important să spunem clar: nu există un „mesia politic”, iar democraţia nu poate sta şi nu trebuie să depindă de un singur om, indiferent cât de puternic sau popular ar fi acesta. Nu contest rolul liderilor, însǎ contest mitul „salvatorilor”, pentru că orice sistem are nevoie de direcţie şi asumare, dar un stat sănătos nu se construieşte în jurul unei persoane, ci în jurul unor instituţii solide, predictibile şi responsabile, care funcţionează indiferent de cine se află temporar în poziţii de putere”, afirmă, luni, fostul ministru al Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a continuat prin a sublinia că echilibrul democratic depinde de mecanisme instituționale și de responsabilitate colectivă, nu de decizii individuale concentrate în jurul unei singure persoane.

„Democraţia nu se construieşte în jurul unui om, ci în jurul unor reguli clare, al unor instituţii solide şi al unei responsabilităţi împărţite. Într-o perioadă în care tentaţia autoritară poate apărea sub forma «liderului eficient», acest lucru trebuie spus clar: echilibrul nu vine dintr-un nume, ci din modul în care funcţionează statul. Echilibrul vine din dialog. Încrederea nu stă într-un om. Încrederea se construieşte”, mai spune Alexandru Rogobete.

În același timp, moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a fost deja prezentată în plenul reunit al Parlamentului, în cadrul unei ședințe conduse de vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero. La momentul prezentării, au fost înregistrați 343 de parlamentari prezenți, din totalul de 464, iar documentul a fost semnat de 253 de aleși.

Textul moțiunii formulează acuzații directe la adresa Guvernului Bolojan, criticând direcția economică și deciziile privind activele statului.