Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a recunoscut, la România TV, că este de aceeași părere cu Călin Georgescu când afirmă că alegerile locale parțiale din 7 decembrie nu sunt corecte. Ea a precizat totuși că partidul ei are candidat la Primăria Capitalei și a explicat de ce POT nu o susține pe Anca Alexandrescu.

Gavrilă a spus că nu se poate vorbi despre o unire a partidelor suveraniste din România. Ea a indicat că AUR, partid condus de George Simion, ar fi interesat mai mult să profite de imaginea lui Călin Georgescu. Gavrilă a spus că, din punctul ei de vedere, suveraniștii nu ar trebui confundați cu George Simion și a amintit că AUR a votat împotriva POT la Buzău. Ea a adăugat că nu a întâlnit pe cineva care să spună că George Simion își respectă promisiunile.

Gavrilă a mai spus că este de acord cu Călin Georgescu în privința ideii că alegerile din 7 decembrie nu sunt corecte sau legitime.

„Cred că nu ar trebui să confundăm suveraniștii cu domnul George Simion. (…) Chiar AUR a votat la Buzău împotriva noastră. (…) Eu încă nu am întâlnit un om care să spună că George Simion se ține de cuvânt. Sunt de acord cu domnul Georgescu că aceste alegeri nu sunt corecte. Aceste alegeri nu sunt nici corecte, nici legitime”, a zis Gavrilă.

Șefa POT a spus că partidul ei a fost primul și singurul care l-a sprijinit pe Călin Georgescu înainte de primul tur al prezidențialelor anulate. Ea a precizat că POT nu s-a prezentat niciodată ca fiind „partidul lui Georgescu”, ci doar că îl susține pentru valorile pe care le promovează.

„Noi nu am pretins niciodată că suntem partidul domnului Georgescu. Noi îl susținem pe domnul Georgescu pentru valorile sale”, a adăugat ea.

Când a fost întrebată de Victor Ciutacu de ce POT are candidat propriu la Primăria Capitalei, deși consideră că alegerile nu sunt legitime, Anamaria Gavrilă a explicat că partidul trebuie totuși să participe. Ea a spus că, odată ce POT a intrat în Parlament după alegerile de anul trecut, are responsabilități față de alegători, inclusiv față de bucureșteni.

Ea a explicat și de ce POT nu o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile din 7 decembrie. Gavrilă a afirmat că Anca Alexandrescu nu ar reprezenta suveranismul și că ar face parte „din sistem”, motiv pentru care POT nu ar fi putut să o susțină.