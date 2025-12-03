Potrivit datelor prezentate în sondajul realizat de CURS, diferențele dintre cei mai bine clasați candidați pentru Primăria Capitalei sunt reduse, ceea ce face ca rezultatul final să fie dificil de anticipat.

Sondajul îl plasează pe candidatul PSD, Daniel Băluță, pe primul loc în preferințele alegătorilor din București. Acesta ar urma să obțină 26% dintre voturi și, în aceste condiții, ar câștiga alegerile desfășurate într-un singur tur de scrutin.

Pe poziția a doua se situează candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 23% din intențiile de vot. La doar un procent distanță se află candidatul USR, Cătălin Drulă, care ar obține 22%, indicând o luptă strânsă pentru locul secund între cei doi.

Locul patru este ocupat de candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, care ar urma să atragă 17% dintre voturi.

În ceea ce privește prezența la urne, datele arată că 36% dintre bucureșteni declară că vor merge „foarte sigur” la vot, în timp ce 16% afirmă că vor merge „sigur”. Pe baza acestor intenții, estimările indică o participare de peste 40% la alegerile locale din Capitală.

Amintim că Ciprian Ciucu a adoptat recent un discurs tranșant împotriva contracandidaților. Printre altele, candidatul Partidul Național Liberal (PNL) la Primăria Bucureștiului îi acuză pe unii dintre rivalii săi de lipsă de experiență administrativă.