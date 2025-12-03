Potrivit datelor prezentate în sondajul realizat de CURS, diferențele dintre cei mai bine clasați candidați pentru Primăria Capitalei sunt reduse, ceea ce face ca rezultatul final să fie dificil de anticipat.
Lupta pentru Primăria Capitalei se intensifică înainte de alegeri
Sondajul îl plasează pe candidatul PSD, Daniel Băluță, pe primul loc în preferințele alegătorilor din București. Acesta ar urma să obțină 26% dintre voturi și, în aceste condiții, ar câștiga alegerile desfășurate într-un singur tur de scrutin.
Pe poziția a doua se situează candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 23% din intențiile de vot. La doar un procent distanță se află candidatul USR, Cătălin Drulă, care ar obține 22%, indicând o luptă strânsă pentru locul secund între cei doi.
Locul patru este ocupat de candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, care ar urma să atragă 17% dintre voturi.
În ceea ce privește prezența la urne, datele arată că 36% dintre bucureșteni declară că vor merge „foarte sigur” la vot, în timp ce 16% afirmă că vor merge „sigur”. Pe baza acestor intenții, estimările indică o participare de peste 40% la alegerile locale din Capitală.
Ciprian Ciucu a adoptat un discurs tranșant împotriva contracandidaților
Amintim că Ciprian Ciucu a adoptat recent un discurs tranșant împotriva contracandidaților. Printre altele, candidatul Partidul Național Liberal (PNL) la Primăria Bucureștiului îi acuză pe unii dintre rivalii săi de lipsă de experiență administrativă.
„În acest moment, lupta electorală se duce în special cu candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist. Fiecare vine cu multe lucruri care nu-i recomandă, specific ideologiei lor. Daniel Băluţă vine în spate cu o grămadă de interese care nu sunt vizibile în acest moment, au fost vizibile poate doar puţin în această campanie electorală, iar Anca Alexandrescu vine în această luptă cu un bagaj de…
Nici nu pot să-mi imaginez cum ar arăta Primăria Capitalei cu Anca Alexandrescu primar, un conflict permanent, o lipsă de proiecte şi o lipsă de viziune, pentru că doamna Alexandrescu nu are niciun fel de experienţă în zona administraţiei publice locale şi cred că ar fi un regres enorm pentru oraşul nostru”, a declarat Ciprian Ciucu, într-o conferinţă.
