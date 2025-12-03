Pe locurile următoare în preferinţele votanților lui Dan se situează Cătălin Drulă, urmat la mică distanţă de Daniel Băluță. Alte variante menţionate includ candidatul/ candidata Ana Ciceală — 13,1% şi Anca Alexandrescu — 0,9%.

Interesant este că aceeaşi tendinţă, Ciucu pe primul loc, se regăseşte şi în rândul celor care l-au susţinut pe Nicușor Dan la alegerile locale pentru Primăria București din 2024: 33,2% dintre ei l‑ar alege acum pe Ciprian Ciucu, față de 32,5% pentru Cătălin Drulă şi 16,5% pentru Ana Ciceală.

Sondajul a fost realizat între 27 şi 30 noiembrie 2025, pe un eşantion de 2.964 de respondenţi din Bucureşti, prin recrutare digitală aleatorie. Marja de eroare este de ±2 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.

În contextul unor alegeri programate pentru 7 decembrie, rezultatele acestui sondaj indică că electoratul care l‑a sprijinit pe Nicușor Dan continuă să aibă un cuvânt de spus important, iar Ciprian Ciucu pare să fie principala opțiune pentru o parte consistentă dintre ei.

Sondajul sugerează că lupta pentru Primăria Capitalei rămâne una strânsă, cu mai mulți candidați importanți aflați la diferențe mici în preferințele publicului. Chiar dacă Ciucu conduce în rândul susținătorilor lui Dan, alte segmente ale electoratului ar putea influența decisiv rezultatul final.

Analistii politici subliniază că aceste date sunt relevante mai ales pentru strategia partidelor și a candidaților în campania electorală, deoarece le oferă informații despre unde trebuie să concentreze eforturile și mesajele pentru a câștiga susținerea alegătorilor indeciși. Sondajul servește astfel ca un instrument important de evaluare a climatului politic din București înainte de alegerile programate pentru 7 decembrie.

Sondajul AtlasIntel mai arată că, în rândul tuturor bucureștenilor intervievați, indiferent de preferințele politice inițiale, Ciprian Ciucu înregistrează un procent semnificativ de susținere, ceea ce îl plasează în topul candidaților pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă și Daniel Băluță, în timp ce alți candidați, precum Ana Ciceală și Anca Alexandrescu, obțin scoruri mai reduse. Datele au fost colectate între 27 și 30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți, prin recrutare digitală aleatorie, iar marja de eroare raportată este de ±2 puncte procentuale, cu un nivel de încredere de 95%, ceea ce conferă sondajului o relevanță statistică ridicată pentru evaluarea preferințelor alegătorilor înainte de alegerile programate pentru 7 decembrie.