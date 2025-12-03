Eugen Teodorovici a explicat că decizia sa de a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei vine din dorința de a susține echipa prietenului său, Daniel Băluță. El a subliniat importanța unei conduceri unitare pentru toți bucureștenii, indiferent de sector, și a criticat dezinformarea și ipocrizia întâlnite în campanie.

Teodorovici a precizat că experiența sa la nivel național, combinată cu cea a lui Daniel ca primar, poate contribui la formarea unei echipe eficiente pentru capitală. Totodată, el a anunțat că un protocol va integra propunerile sale în programul lui Băluță și și-a reiterat sprijinul pentru acesta atât pe durata campaniei, cât și ulterior.

”Astăzi suntem într-o competiție pentru București, pentru bucureșteni în primul și în primul rând. Eu sunt convins că bucureștenii pot avea pe cineva care să asigure o coeziune la nivelul capitalei. Nu pot să accept că părinții, copiii și bucureștenii să fie tratați diferit în funcție de sectorul din care provin. Am văzut foarte multă dezinformare în această campanie, foarte multă ipocrizie. Este o competiție, cum spuneam, țin foarte mult ca lucrurile să se întâmple (…) Am fost și rămân întotdeauna independent, dar totuși independența Motivul prezenței mele aici este de a mă alătura cu tot sufletul prietenului meu Daniel. Vreau să aduc la firul ierbii experiența, proiectele pe care le propun (…) Experiența lui Daniel de primar, cu experiența mea de la nivel național, putem să generăm aceea echipă așteptată de către bucureșteni. Eu am să rămân independent, am văzut că sistemul încearcă să mă pună cu minus în sondaje, nu știu, noroc că mai sunt doar două zile de campanie. Astăzi se va încheia un protocol, prin care toate măsurile pe care eu le-am propus să fie cuprinse în programul lui Daniel. Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București, pentru că am văzut cum unii se plâng de lipsa banilor în București. Daniel, mult succes și ai tot sprijinul meu!”, a spus Eugen Teodorovici.

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, poți vota doar prezentând un act de identitate valabil. La intrarea în secția de vot, personalul verifică documentul și confirmă prezența ta pe lista electorală. Abia după această verificare primești buletinul de vot.

Actul de identitate atestă identitatea ta, cetățenia română și domiciliul. Dacă este nevoie să dovedești adresa de reședință, poți folosi documentul care însoțește cartea de identitate — fie ea simplă, electronică sau provizorie.

Actele cu care poți vota sunt:

cartea de identitate

cartea electronică de identitate

cartea de identitate provizorie

buletinul de identitate

pașaportul diplomatic sau pașaportul diplomatic electronic

pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic

pentru elevii din școlile militare: carnetul de serviciu militar

Poți vota numai cu acte valabile în ziua alegerilor. Nu poți vota cu pașaportul CRDS sau cu pașaportul simplu electronic (turistic).