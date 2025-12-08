Ciprian Ciucu a declarat în direct la Digi24 că se aștepta să iasă pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei și că vedea, de asemenea, candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, pe poziția a doua.

Potrivit numărătorii oficiale, candidatul PNL a obținut peste 205.000 de voturi, reprezentând aproximativ 36%, diferența față de Anca Alexandrescu depășind 80.000 de voturi. Aceasta din urmă a reușit însă să strângă cu aproximativ 8.000 de voturi mai mult decât candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Ușor mă surprinde, sunt sondaje pe care le-am făcut de-a lungul timpului. PNL, într-adevăr, a greșit în trecut cu sondajele, dar de când a venit domnul Ilie Bolojan în conducerea partidului niciodată nu am mințit și nu vom minți cu sondajele. Diferența mare de voturi dintre mine și locul 2 mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul, adică ordinea”, a afirmat Ciucu.

Liberalul spune că a mizat pe „cercetări sociologice reale”, care arătau același clasament final – Ciucu pe primul loc, iar Daniel Băluță pe poziția a treia.

„Îmi iau de acum un angajament, nu o să mint cu sondaje. În cel mai rău caz, dacă nu îți convin sondaje, nu le publici, dar nu e ok, că și-au pierdut oamenii încrederea. Sunt și alte modalități de a evita o înfrângere decât să prezinți sondaje false. Îmi doresc un nou început și pentru partidul meu, în ceea ce privește comportamentul politic”, a spus viitorul primar al Capitalei.

După anunțarea rezultatului oficial, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă fostul lider PNL, Ludovic Orban, ar trebui să revină în partid. Acesta a fost unul dintre susținătorii declarați ai campaniei sale.

„Eu am mai fost întrebat o dată acest lucru, în urmă cu opt-nouă luni şi rămân consecvent, am acelaşi răspuns. Atunci am zis că n-ar fi o idee rea, iar acum cu atât mai mult, pentru că m-a susţinut şi trebuie să fiu corect faţă de Ludovic Orban. Important e să fii corect faţă de oameni, atât cât poţi în politică, de-a lungul timpului. Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere, dar este fix opinia mea. Evident, vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla, dar eu vă exprim părerea mea şi răspunsul este da”, a declarat Ciucu.

Datele oficiale arată că Ciprian Ciucu a obținut peste 36% dintre voturi, diferența față de contracandidata susținută de AUR depășind 83.000 de voturi. Mai rămăseseră de numărat puțin peste 5.200 de voturi dintr-o singură secție, însă acestea nu mai puteau modifica clasamentul final.

Susținerea lui Ludovic Orban, fost președinte al PNL, a fost un element vizibil în campania lui Ciucu, care promite acum „un nou început” atât pentru administrația Capitalei, cât și pentru partidul său.