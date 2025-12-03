Ciprian Ciucu îi acuză pe unii dintre rivalii săi de lipsă de experiență administrativă. Acesta spune că o candidată independentă susținută de formaţiunea radicală are „populism deșănțat” și că nu are „niciun fel de experiență în zona administrației locale”.

Ciucu avertizează electoratul: din cauza fragmentării forțelor politice și a numărului mare de candidați, primarul general ar putea fi ales cu un scor relativ scăzut, sub 30%.

Pe de altă parte, Ciucu primește susținere dinspre partide și formațiuni de dreapta: Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban, a anunțat că îl susține pe Ciucu, considerându-l singurul care ar putea împiedica „recapturarea capitalei de către caracatița PSD”.

”În acest moment, lupta electorală se duce în special cu candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist. Fiecare vine cu multe lucruri care nu-i recomandă, specific ideologiei lor. Daniel Băluţă vine în spate cu o grămadă de interese care nu sunt vizibile în acest moment, au fost vizibile poate doar puţin în această campanie electorală, iar Anca Alexandrescu vine în această luptă cu un bagaj de…Nici nu pot să-mi imaginez cum ar arăta Primăria Capitalei cu Anca Alexandrescu primar, un conflict permanent, o lipsă de proiecte şi o lipsă de viziune, pentru că doamna Alexandrescu nu are niciun fel de experienţă în zona administraţiei publice locale şi cred că ar fi un regres enorm pentru oraşul nostru”, a declarat Ciprian Ciucu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Din tabăra opoziției vine replica autoritară a lui Sorin Grindeanu, lider interimar al Partidul Social Democrat (PSD). Grindeanu a respins acuzațiile privind un posibil „blat PSD–AUR” pentru Primăria Capitalei, spunând că liberalul este „în campanie electorală” și că „amestecă politica cu administrația”, o combinație pe care, susține el, bucureștenii nu o doresc.

Grindeanu a reafirmat susținerea pentru candidatul PSD, actualul primar al sectorului 4, Daniel Băluţă, afirmând că acesta „pleacă cu prima șansă” în cursa pentru Primăria Generală.

Totodată, liderul PSD a criticat maniera de campanie a dreptei, numind formațiunea rivală, USR, drept „circ” și catalogându-l pe candidatul acesteia drept „slab”.

Tensiunea dintre Ciucu și Grindeanu are loc într-o perioadă de efervescență pentru alianțele de dreapta. Deși Ciucu e candidatul PNL, sprijinul venind de la Forța Dreptei arată un efort de coagulare a dreptei împotriva PSD și partidelor radicale.

Totuși, chiar din partea PNL există voci critice, unii vorbesc despre riscul de fragmentare a voturilor de dreapta și despre nevoia unui candidat comun pentru a preveni un avantaj al PSD.

Pe fundalul acestor dispute, electoratul din București pare tot mai atent la mesajele de integritate, viziune administrativă reală și capacitatea de guvernare. Conform lui Ciucu, în contextul unei competiții fragmentate, mobilizarea și coerența politicilor de dreapta sunt esențiale.

Cursa pentru Primăria Capitalei, programată pentru 7 decembrie 2025, se anunță strânsă și polarizantă. Dacă dreapta reușește să iasă unită sau măcar coerentă, spune Ciucu, există șanse reale ca PSD să piardă controlul asupra Primăriei. În schimb, dacă conflictul dintre dreapta persistă și mesajele de atac reciproc continuă, riscul este ca voturile să se disperseze, oferind PSD un avantaj indirect.

Pe de altă parte, poziția lui Grindeanu și a PSD este clară: merg pe continuitate și pe capitalul implementărilor administrative în sectoare, mizând pe faptul că electoratul va prefera stabilitatea și competența administrativă în fața spectacolelor politice oferite de competitori.

Rămâne de văzut dacă alegătorii din București vor da credit unuia dintre aceste două modele, sau dacă, prin vot, vor sancționa conflictul și lipsa de consens. În orice caz, rezultatul va modela nu doar Primăria Capitalei, ci și echilibrul politic al dreapta–stânga în România pentru următorii ani.