Președintele Nicușor Dan a precizat că raportul referitor la evenimentele care au dus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale ar putea fi publicat „la sfârșit de ianuarie”, oferind astfel un termen aproximativ.

Întrebat ce s-a schimbat în România la un an de la acel moment, el a subliniat că există o conștientizare mai mare privind campaniile de dezinformare și manipulare provenite din partea Rusiei.

„La sfârșit de ianuarie, ca să dăm un termen aproximativ”, a răspuns el după ce a fost întrebat când va fi publicat documentul respectiv.

Nicușor Dan a declarat că, în ultimul an, au apărut elemente care explică anularea alegerilor de către CCR, subliniind că inițial considera acest aspect periferic, dar a realizat că este un lucru important pe care societatea l-a învățat, mai ales în contextul manipulării externe.

Acesta a anunțat că va dezvălui „elemente interesante” din biografia lui Călin Georgescu. La mijlocul lunii trecute, președintele a declarat că, „la momentul potrivit”, va publica „o sinteză” din materialele raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale.

A reamintit că aceasta a fost una dintre promisiunile sale din campania electorală și a precizat că raportul cuprinde numeroase materiale, inclusiv aspecte din biografia lui Călin Georgescu.