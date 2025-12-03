Raportul despre alegerile prezidențiale ar putea fi publicat la sfârșitul lunii ianuarie: Nicușor Dan vorbește despre schimbările din România
Președintele Nicușor Dan a precizat că raportul referitor la evenimentele care au dus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale ar putea fi publicat „la sfârșit de ianuarie”, oferind astfel un termen aproximativ.
Întrebat ce s-a schimbat în România la un an de la acel moment, el a subliniat că există o conștientizare mai mare privind campaniile de dezinformare și manipulare provenite din partea Rusiei.
„La sfârșit de ianuarie, ca să dăm un termen aproximativ”, a răspuns el după ce a fost întrebat când va fi publicat documentul respectiv.
Nicușor Dan a declarat că, în ultimul an, au apărut elemente care explică anularea alegerilor de către CCR, subliniind că inițial considera acest aspect periferic, dar a realizat că este un lucru important pe care societatea l-a învățat, mai ales în contextul manipulării externe.
Acesta a anunțat că va dezvălui „elemente interesante” din biografia lui Călin Georgescu. La mijlocul lunii trecute, președintele a declarat că, „la momentul potrivit”, va publica „o sinteză” din materialele raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale.
Nicușor Dan promite că va dezvălui aspecte din biografia lui Călin Georgescu
A reamintit că aceasta a fost una dintre promisiunile sale din campania electorală și a precizat că raportul cuprinde numeroase materiale, inclusiv aspecte din biografia lui Călin Georgescu.
„Față de discuțiile pe care le-am atunci (…) acum avem rapoarte ale multor țări europene, cu servicii de informații foarte solide, care spun că există un fenomen de manipulare, de dezinformare sistematică a Rusiei în Europa.
Și avem foarte multe exemple de acțiuni cibernetice și de alte acțiuni de manipulare-dezinformare. Deci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles decât ceea ce părea ciudat, neobișnuit la momentul de atunci.
Ce vreau să spun este că multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze au fost dovedite că sunt exact așa, iar decizia Curții Constituționale și concluziile de atunci ale acesteia au fost perfect justificate.
(…) Sigur, am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, despre gruparea Potra, despre cum au încercat să vină la București.
Dar mă interesează mult mai mult și cred că și pentru români e interesantă biografia acestui personaj (Călin Georgescu, n.r.), cum a stat el câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic.
Adică, oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea câțiva ani fără să facă nimic”, a subliniat președinte.
