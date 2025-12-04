Horaţiu Potra a fost adus în România pentru a fi audiat la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după ce a fost arestat preventiv împreună cu fiul și nepotul său. Aceștia sunt cercetați pentru acuzații de tentativă împotriva ordinii constituționale, trafic de arme și spălare de bani. Călinescu avertizează că scopul real al aducerii lui Potra este să fie pus „pe gură” pentru a face declarații care să poată fi folosite împotriva lui Georgescu.

Florin Călinescu și-a exprimat îngrijorarea că aceste manevre juridice pot influența modul în care se desfășoară procesul și că presiunea asupra martorilor riscă să afecteze corectitudinea anchetei. El a menționat că știe din surse proprii cum se încearcă determinarea lui Potra să spună anumite lucruri, sugerând că declarațiile ar putea fi manipulate pentru a crea impresia unei vinovății mai mari a lui Georgescu.

De asemenea, actorul a subliniat că astfel de tactici sunt „foarte periculoase” și că afectează încrederea publicului în instituțiile judiciare. Potrivit lui Călinescu, aceste presiuni nu sunt doar o chestiune legală, ci și una de imagine, având potențialul de a influența opinia publică și de a genera confuzie în jurul cazului.

Ancheta rămâne una complexă, implicând mai multe persoane și acuzații grave. Florin Călinescu își exprimă speranța ca autoritățile să gestioneze situația corect și să se asigure că declarațiile martorilor sunt libere și sincere, fără intervenții sau constrângeri externe.

Călinescu a mai precizat că situația lui Georgescu a devenit un punct de interes nu doar pentru autorități, ci și pentru media și opinia publică, ceea ce face ca presiunea asupra martorilor să fie cu atât mai mare. El susține că manipularea declarațiilor ar putea avea efecte semnificative asupra percepției cazului, punând în pericol procesul de justiție corectă și obiectivă.

În plus, actorul a subliniat că este important ca martorii să fie protejați și să-și poată exprima punctul de vedere fără constrângeri. Potrivit lui Călinescu, numai prin declarații sincere și transparente se poate asigura că ancheta va reflecta realitatea faptelor și că nu se vor trage concluzii pripite sau nedrepte împotriva celor implicați.

Florin Călinescu a mai atras atenția asupra responsabilității celor care gestionează ancheta și modul în care informațiile ajung în spațiul public. El a afirmat că transparența și corectitudinea sunt esențiale pentru a evita distorsionarea faptelor și pentru a proteja drepturile tuturor celor implicați, subliniind că presiunea asupra martorilor poate avea consecințe juridice și morale importante.