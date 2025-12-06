Aceste concluzii au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde dedicate gazelor verzi, organizată de Delgaz Grid, distribuitor de gaze naturale și energie electrică parte a Grupului E.ON, în colaborare cu Fundația Romanian Business Leaders, pe 4 decembrie, la Târgu Mureș.

Potrivit Strategiei Energetice Naționale, proiectele de biometan vizează atingerea unei ponderi de 5% a biometanului în rețeaua de gaze naturale până în 2030 și de 10% până în 2050. Strategia Națională a Hidrogenului prevede utilizarea H₂ în amestec cu gazele naturale sau sub formă pură pentru încălzire și subliniază rolul infrastructurii existente de gaze naturale. În ceea ce privește producția, se estimează generarea a 49 kt/an în 2027 și 153 kt/an până în 2030.

„Decarbonizarea nu este doar o prioritate pentru mediu și pentru asigurarea securității energetice, ci și un factor esențial în competitivitatea economiei. Gazele naturale vor continua să joace un rol fundamental în arhitectura energetică europeană, în mod special în tranziția energetică din țara noastră”, a declarat Cristian Secoșan, director general Delgaz Grid.

Infrastructura de transport și distribuție a gazelor naturale din România, cu o lungime totală de aproximativ 75.000 km, va avea un rol esențial în tranziția energetică, alături de sursele regenerabile de energie. Rețeaua de distribuție, care depășește 60.000 km, include aproximativ 70% conducte din polietilenă, ceea ce permite conversia acestora pentru utilizarea hidrogenului. Transformarea rețelelor existente în rețele „H₂ ready” presupune investiții mult mai mici comparativ cu construirea unor rețele noi dedicate hidrogenului. În același timp, întreaga infrastructură de gaze naturale este pregătită pentru utilizarea biometanului.

„Investițiile pentru facilitarea tranziției energetice nu mai sunt o opțiune și orice amânare va crește costurile pe termen lung. Dezvoltarea proiectelor de hidrogen și biometan poate stimula dezvoltarea economică și genera locuri de muncă, iar România, cu potențialul ei de surse mixte de energie, poate avea o oportunitate extraordinară de a se poziționa ca promotor al tehnologiilor emergente de energie curată”, a declarat Anca Evoiu, director general adjunct Delgaz Grid.

Delgaz Grid a demarat deja proiecte pentru adaptarea rețelelor la hidrogen, printre care se numără 20HyGrid. Acest proiect a demonstrat că utilizarea unui amestec de 20% hidrogen și 80% gaze naturale în rețelele de distribuție, precum și în instalațiile și aparatele existente de consum, este sigură și fezabilă în România.

„Soluțiile radicale – totul electric, totul verde – nu sunt fezabile pe termen mediu și lung. Credem însă în fezabilitatea soluțiilor hibride, care implică energie electrică verde/gaze verzi/încălzire centralizată/energie geotermală etc., cu o perioadă de tranziție de utilizare a gazelor naturale și a energiei nucleare. Totodată, gazele verzi, hidrogenul/biometanul, sunt printre puținele soluții care pot echilibra variabilitatea surselor regenerabile și volatilitatea producției/consumului”, apreciază Dr. Cristian Călin, director Programe Gaze Verzi și Soluții de Decarbonizare Delgaz Grid.

În perioada următoare, Delgaz Grid derulează două proiecte pilot dedicate hidrogenului. Proiectul BlendUp30 urmărește validarea concluziilor obținute în cadrul 20HyGrid, testând amestecuri de gaze cu concentrații de hidrogen de 23% și 30%. HyGrid100 vizează testarea hidrogenului pur (100%) pe un tronson de rețea din polietilenă, utilizând aparate noi, compatibile cu hidrogen pur, precum centrale termice.

Un al treilea proiect, BioMethaneMix, ce va debuta anul viitor, se concentrează pe obținerea biometanului prin condiționarea biogazului produs în stații de epurare a apelor uzate și injectarea acestuia într-o secțiune a rețelei de gaze naturale.

Obiectivele principale ale acestor proiecte pilot includ evaluarea compatibilității rețelelor și a aparatelor de consum cu gazele verzi, în special hidrogenul, dezvoltarea cadrului legislativ și instruirea personalului specializat. Implementarea acestor tehnologii presupune crearea unei piețe funcționale a gazelor verzi, stimulată prin programe de finanțare europene și naționale.

„Tranziția energetică se întâmplă acolo unde companiile găsesc soluții fezabile. Este o oportunitate, poate unică, pentru generația noastră, la fel de transformatoare ca Inteligența Artificială. România are șansa să devină furnizor credibil de energie verde, iar oportunitatea cere curajul de a face primul pas înainte să avem toate răspunsurile”, a declarat Andrei Gusan, lider al filialei Mureș a Fundației Romanian Business Leaders.

La masa rotundă organizată la Târgu Mureș au luat parte reprezentanți ai companiilor din sectorul energetic, industrial și al utilităților, membri ai mediului academic, precum și oficiali ai autorităților regionale și locale din județul Mureș.