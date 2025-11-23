Decizia Exxon Mobil reflectă o nouă încetinire în tranziţia marilor companii petroliere către surse de energie mai curată, multe proiecte „verzi” confruntându-se cu dificultăţi în a deveni profitabile, mai ales după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a retras finanţările pentru iniţiative climatice, readucând politicile energetice către combustibilii fosili.

Proiectul, anunţat în 2022, viza construirea unei unităţi uriaşe la complexul de rafinare şi petrochimie din Baytown, Texas, cu o capacitate planificată de 1 miliard de picioare cubice pe zi de hidrogen albastru, un combustibil cu emisii reduse și apă ca produs secundar atunci când este ars.

Directorul general Darren Woods a explicat că potenţialii clienţi au rămas reticenţi din cauza costurilor ridicate ale hidrogenului, în contextul încetinirii industriale și al incertitudinilor economice din Europa, care au redus apetitul pentru contracte pe termen lung.

”Continuă să fie o provocare să identificăm clienţi dispuşi să semneze contracte ferme de preluare”, a spus Woods.

Hidrogenul albastru se obține din gaze naturale, iar Exxon intenţiona să capteze și să stocheze subteran dioxidul de carbon rezultat, un proces mai costisitor decât producția convențională de hidrogen. În prezent, prea puțini clienți sunt dispuși să suporte acest cost suplimentar.

Exxon și partenerii săi, inclusiv compania națională de petrol din Abu Dhabi (ADNOC), au investit până acum aproximativ 500 de milioane de dolari într-un proiect estimat la câteva miliarde, potrivit directorului general Darren Woods, care nu a precizat costul final al investiției.

Woods a subliniat că proiectul ar putea fi reluat în viitor, odată ce cererea se va consolida: „Suntem convinși că va fi necesar și că proiectul are toate avantajele pentru a răspunde acelei nevoi.”

Pentru moment, planul rămâne în stand-by, fără o perspectivă clară asupra momentului în care ar putea fi reluat.

Exxon Mobil s-a alăturat rivalului Chevron în analiza posibilităților de achiziție a unor active internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancțiuni, potrivit surselor citate de Reuters. Exxon examinează opțiuni pentru activele Lukoil din Kazahstan, unde ambele companii sunt partenere în câmpurile Karachaganak și Tengiz, în timp ce Chevron evaluează în paralel o posibilă preluare.

De asemenea, sursele menționează că Exxon ia în considerare și o ofertă pentru West Qurna 2 din Irak, cel mai valoros activ internațional al Lukoil. Compania americană a operat anterior proiectul vecin, West Qurna 1, înainte de a se retrage anul trecut. Exxon a refuzat să facă comentarii oficiale.

Interesul pentru activele Lukoil a crescut după ce Trezoreria SUA a autorizat vineri companiile să inițieze negocieri cu grupul rus, permisiune valabilă până pe 13 decembrie.