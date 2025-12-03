Lukoil caută să își vândă activele internaționale în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite, iar o posibilă tranzacție ar reprezenta o extindere semnificativă a revenirii Exxon în Irak, în contextul în care Rusia încearcă să renunțe la active energetice strategice. Departamentul Trezoreriei SUA a permis potențialilor cumpărători să negocieze cu Lukoil până la 13 decembrie, însă orice vânzare va avea nevoie de aprobări oficiale. Luna trecută, Reuters a anunțat că Exxon s-a alăturat companiei Chevron în analizarea opțiunilor de preluare a unor active ale Lukoil.

Cel mai valoros activ extern al Lukoil este participația operațională de 75% în câmpul petrolier West Qurna 2, unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol la nivel mondial, cu o producție de aproximativ 470.000 de barili pe zi. Zăcământul furnizează circa 0,5% din producția globală de petrol și 9% din producția Irakului, al doilea cel mai mare producător OPEC după Arabia Saudită. Lukoil a declarat forță majoră asupra proiectului după ce Irakul a suspendat plățile în numerar și livrările de țiței către companie.

Exxon a administrat îndelungat proiectul West Qurna 1, situat în apropiere, înainte de retragerea de anul trecut, când producția era de aproximativ 550.000 de barili pe zi.

Înainte de ieșirea din proiect, Exxon își evaluase participația de 32,7% la circa 350 de milioane de dolari, potrivit companiei petroliere de stat Basra Oil. Atât West Qurna 1, cât și West Qurna 2 se află în sudul Irakului, în zona Basra.

În luna octombrie, Exxon a semnat un acord neangajant cu guvernul irakian pentru a sprijini dezvoltarea uriașului zăcământ Majnoon și pentru a contribui la creșterea exporturilor de petrol, consolidând astfel revenirea companiei americane în Irak. Această inițiativă se înscrie în seria de acorduri recente dintre Irak și mari companii petroliere precum Chevron, BP și TotalEnergies, menite să accelereze producția de petrol și gaze prin condiții contractuale mai avantajoase.

”Exxon este opţiunea noastră preferată pentru a prelua operaţiunile de la Lukoil. Compania are capacitatea şi experienţa necesare pentru a gestiona un câmp atât de mare şi complex precum West Qurna 2”, a declarat un înalt oficial irakian care supraveghează activităţile companiilor străine din sudul ţării. Un oficial din Ministerul Petrolului a confirmat această preferinţă.

Ministerul Petrolului a anunţat luni că a invitat mai multe companii americane la discuţii pentru preluarea West Qurna 2 și că dorește să atribuie operarea câmpului unei companii printr-un proces competitiv.