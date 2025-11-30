Tribunalul Prahova a menținut sechestrul impus asupra acțiunilor și activelor companiei Lukoil Holdings BV Olanda în cadrul controlului anual al legalității măsurilor preventive din dosarul Lukoil, un caz care se află pe rolul instanțelor încă din 2015.

Deși între timp structura acționariatului rafinăriei s-a schimbat, iar compania olandeză a fost radiată oficial în urmă cu trei ani, decizia instanței nu a ținut cont de aceste evoluții.

Dosarul penal a fost trimis în judecată în urmă cu zece ani de fostul procuror Mircea Negulescu, cunoscut sub numele de „Portocală”, pe atunci în cadrul Parchetului Curții de Apel București.

Cauza se află la a doua rejudecare, iar acuzațiile sunt extrem de grave: fosta conducere a rafinăriei și entitățile Petrotel Lukoil Ploiești și Lukoil Europe Holdings BV ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproape 1,8 miliarde de euro, prin decapitalizarea rafinăriei și transferuri ilegale de fonduri către Olanda.

Pentru a acoperi prejudiciul, procurorul a instituit în 2015 sechestru pe bunuri în valoare de aproape 2 miliarde de dolari.

”În baza (…) constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești nr. (…) din data de 03.07.2015, modificată prin încheierea de cameră preliminară nr. (…)/22.09.2015 pronunțată în dosarul nr. (…)/2015 al Tribunalului Prahova măsuri pe care le menţine, după cum urmează: – sechestrul asigurător instituit asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni în valoare de 2,5 lei/acţiune, total 442.101.572,5 lei (peste 86 milioane de euro – n.r.), acțiuni deținute de Lukoil Holdings BV Olanda. – sechestru asigurător instituit asupra primelor de emisiune deținute de terțul Lukoil Europe Holdings B.V Olanda, acționar majoritar în cadrul S.C Petrotel Lukoil S.A Ploiești, în valoare de 1.880.931.388 lei (peste 367 de milioane de euro – n.r.); – sechestrul asigurător asupra următoarelor conturi: x,x, x şi x, deţinute de inculpata PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenită, ulterior RBS BANK Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 642.285.263,48 euro; – sechestrul asigurător asupra conturilor x, respectiv x, deţinute de terţul acţionar majoritar al inculpatei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, până la concurenţa sumei de 542.262.283,28 euro. În baza (…), cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.04.2025”, potrivit deciziei instanței din aprilie 2025, în cadrul controlului anual privind legalitatea măsurii preventive.

Situația acționariatului rafinăriei s-a schimbat însă semnificativ. Documentele publicate în Monitorul Oficial arată că, începând din 2021, Petrotel Lukoil Ploiești este deținută de compania Litasco SA din Elveția, traderul internațional al grupului Lukoil.

Conform unei adunări generale a acționarilor din martie 2021, Litasco SA deținea 99,7676% din rafinărie, în timp ce un acționar român persoană fizică, Muntean Ilie Dumitru, păstra 0,0025%. Cu un an înainte însă, compania-mamă vizată de dosar – Lukoil Europe Holdings BV Olanda – figura ca acționar majoritar în aceeași proporție.

Informațiile obținute ulterior arată că societatea olandeză a fost radiată din Registrul Comerțului din Olanda în ianuarie 2022, ceea ce ridică întrebări legitime despre modalitatea în care un sechestru poate fi menținut asupra unei entități care nu mai există.

În motivarea deciziei sale, Tribunalul Prahova nu a explicat de ce măsura vizează în continuare o companie radiată și nici nu a făcut referire la actualul proprietar, Litasco SA.

Întrebat de G4Media despre acest lucru, Tribunalul a transmis doar că judecătorii sunt independenți și se supun legii, precizând că decizia a fost confirmată și de Curtea de Apel Ploiești.

Juriștii consultați de publicație afirmă însă că măsura sechestrului rămâne valabilă indiferent de schimbarea proprietarului.

Ei argumentează că activele – nu compania în sine – sunt cele asupra cărora a fost instituit sechestrul, exact ca în cazul unui imobil grevat de sarcini, care poate fi vândut, dar rămâne sub incidența restricțiilor.

În privința posibilității de a vinde rafinăria pentru respectarea sancțiunilor internaționale, experții arată că acest lucru este posibil tehnic, însă cumpărătorul își asumă riscul ca, în cazul unei eventuale condamnări definitive, statul român să confiște întreg activul.