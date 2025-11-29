Vicepremierul Tanczos Barna a rememorat sâmbătă, la Digi24, unul dintre cele mai dramatice momente din viața sa: incidentul din 2006, când a fost înjunghiat în biroul său în perioada în care conducea Agenția Domeniilor Statului (ADS).

Oficialul a spus că a considerat atunci că Dumnezeu „l-a trimis înapoi”, explicând că a fost un moment de cumpănă din care a scăpat fără sechele, deși viața i-a fost pusă serios în pericol.

Acesta a fost întrebat despre contextul în care s-a produs agresiunea. Tanczos Barna a relatat la postul tv că, înainte de atac, la ADS începuse un control ANAF, pe care l-a descris drept dur și, în opinia sa, posibil comandat politic.

Vicepremierul a afirmat că a considerat acel control neplăcut, dar insignifiant în comparație cu riscul de a-și pierde viața. Tot el a spus că, după ce s-a întors din spital, după două operații, șeful echipei de control i-ar fi prezentat constatările instituției, iar vicepremierul i-ar fi răspuns că, având în vedere prin ce trecuse, nu mai avea nicio problemă să se ajungă în instanță.

„Înainte să se întâmple incidentul, a început un control de la ANAF, la ADS. Şi era un control dur, cred că era şi comandat, politic, am avut şi momente de genul acesta. Am trecut de acel episod, am supravieţuit. Dumnezeu cred că m-a trimis înapoi. (…) Era să mor, era un moment de cumpănă, şi, când m-am întors la ADS, controlul era cam terminat sau pe terminate şi vine conducătorul acelei echipe şi începe să-mi zică: Domnule, ce am găsit şi ce o să facem. Şi îi zic, faţă de ce era să păţesc, să mor, asta este parfum. Scrieţi ce doriţi, mergem în instanţă”, a povestit Tanczos Barna.

Vicepremierul a precizat că a stat în spital zece zile, timp în care a trecut prin două operații și multiple investigații medicale, sub supravegherea unei echipe ample de medici. El a afirmat că familia sa a fost profund afectată, menționând că fiul său cel mare avea doar cinci luni, iar soția ar fi suferit un șoc atât de puternic încât nu a mai putut alăpta din acel moment.

Întrebat dacă l-a iertat pe agresor, Tanczos Barna a spus că da, precizând că i-a oferit iertarea chiar în sala de judecată. A adăugat că instanța stabilise că trebuia să primească 10.000 de euro despăgubiri, însă nu a cerut niciodată banii.

El a descris și profilul agresorului, spunând că acesta susținea că ar fi urmaș direct al lui Ștefan cel Mare și că se considera reprezentantul țăranilor din Cotnari, motiv pentru care solicita pământ.

Tanczos Barna a menționat că individul venise de mai multe ori în audiență, se înscrisese chiar și în UDMR, iar în trecut avusese numeroase comportamente periculoase, precum legarea cu lanțuri de statui sau intrarea cu benzină în prefectură. Oficialul a spus că în ziua atacului agresorul l-ar fi amenințat anterior pe un vicepreședinte al instituției, care însă nu l-ar fi avertizat asupra pericolului.

Demnitarul a relatat că agresorul l-a surprins în secretariat și l-a atacat cu o baionetă din Primul Război Mondial, provocându-i răni grave. A afirmat că s-a refăcut complet, că face sport și că nu are probleme de sănătate ca urmare a incidentului.

„Da, l-am iertat în sala de judecată. Nu i-am cerut nici bani. Instanţa a zis că trebuie să îmi dea 10.000 de euro şi nu i-am cerut banii, niciodată. El a apreciat că vine şi din copilărie, acea educaţie, acea dârzenie cu care vii din comunitate şi care te ajută. (…) Venise aproape lunar în audienţă la mine, se înscrisese în UDMR… Se legase cu lanţul de statuia nu ştiu care, intrase cu benzină în prefectură, deci nu era la prima abatere. Şi atunci l-a ameninţat pe vicepreşedinte că îl omoară. Colegul a plecat de la serviciu şi nu mi-a zis nimic că este un nebun în instituţie. Şi eu, când am coborât în secretariat, mi-am băgat cuţitul, era o baionetă din Primul Război Mondial. Sunt bine. Fac sport, alerg, n-am absolut nicio problemă”, a rememorat Tanczos Barna.

Vicepremierul a adăugat că, înainte de condamnarea definitivă a agresorului, când acesta fusese eliberat temporar, ar fi putut solicita protecția SPP, dar a ales să nu o facă. A precizat că nu a beneficiat de pază SPP până când nu a devenit membru al CSAT.

În martie 2006, Alecu Chitaru, un afacerist care solicitase un aviz de la ADS, l-a atacat pe Tanczos Barna cu o baionetă. Tribunalul București l-a condamnat ulterior la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor.