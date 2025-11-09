Fănel Bogos, cunoscut om de afaceri din Vaslui, a fost reținut pentru 30 de zile de Tribunalul Vaslui, fiind cercetat într-un dosar al DNA care vizează trafic de influență și instigare la șantaj. Ancheta urmărește presupuse legături între Bogos și o rețea de politicieni, foști generali și rezerviști din servicii, iar una dintre acuzații vizează încercarea de a influența conducerea DSVSA Vaslui.

Pe plan local, Bogos și-a construit o reputație de personaj extravagant. Milionarul vasluian este cunoscut pentru evenimentele sale ieșite din comun: a organizat un botez cu nu mai puțin de 99 de nași și, supărat că nu a fost invitat la nunta unui fiu, a pus la cale o a doua nuntă cu 500 de invitați, însă fără miri, folosind în schimb două manechine de plastic. La această petrecere, distracția a fost întreținută de formația Milenium și de cântăreața Anișoara Puică, cu care Bogos a cântat mai multe melodii.

Afacerile sale în domeniul creșterii păsărilor s-au bucurat de succes financiar, dar au fost marcate de incidente și controverse. Grupul său include peste 20 de ferme în Vaslui, Iași și Galați, o stație de incubație și o fabrică de preparate din carne. Produsele sale au fost retrase în repetate rânduri din supermarketuri din cauza alertelor alimentare care semnalau bacterii periculoase.

Pe lângă problemele legate de calitatea produselor, afacerile lui Bogos au fost afectate de trei incendii majore în 2019, prejudiciul total fiind estimat la peste un milion de euro, iar societățile sale au fost ținta mai multor furturi, inclusiv un seif cu 1,1 milioane de lei, nerecuperat nici până astăzi.

Recent, omul de afaceri a fost reținut și sub acuzația de cruzime față de animale, după ce polițiștii au descoperit dovezi că și-ar fi ucis intenționat un cal. Conform Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, Bogos a imobilizat animalul și l-a înjunghiat de mai multe ori. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru dispunerea unei măsuri preventive.