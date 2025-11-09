O investigație realizată de G4Media și Info Sud-Est a identificat un grup de aproximativ 50 de societăți și persoane asociate cu Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l scoate din România.

Firmele identificate au obiecte de activitate variate: de la fabricarea armamentului și a muniției, la construirea de aeronave spațiale civile, consultanță în afaceri, transport sau plasarea forței de muncă. Multe dintre societăți fie nu au activitate, fie înregistrează cifre de afaceri foarte mici sau nu figurează cu bilanțuri depuse la ANAF.

Rețeaua este structurată în trei straturi, incluzând cetățeni austrieci, germani, ucraineni, moldoveni, turci și români. Sediile sociale ale firmelor se concentrează în trei zone principale, în afară de București: Hunedoara, Dolj și Timiș. În unele cazuri, mai multe companii au aceeași adresă, conform bazelor de date publice.

Reporterii G4Media și Info Sud-Est nu au putut discuta cu reprezentanții firmelor, întrucât în unele cazuri nu există date de contact sau toate firmele folosesc același număr de telefon care nu răspunde. Orice punct de vedere primit va fi publicat ulterior.

Călin Georgescu, fost candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, a declarat într-o postare pe Facebook din 6 noiembrie că nu cunoaște persoanele Constantin Dănuț Hanț sau Silviu Pîrvu-Ularu. Anterior, Georgescu a negat relațiile cu alte persoane implicate, pentru ca ulterior să recunoască legături mai vechi.

Constantin Dănuț Hanț apare ca asociat în patru firme împreună cu Silviu Pîrvu-Ularu, ofițer SRI în rezervă aflat sub control judiciar într-un dosar al DNA vizând rezerviști SIE și SRI.

Un alt asociat în firmele lui Hanț și Ularu este Gheorghe Alexa Grijac, om de afaceri din Maramureș, stabilit în București. Grijac deține acțiuni în compania Tasko Valahia, specializată în fabricarea armamentului și muniției, împreună cu entități din Ucraina (Corporatia Tasko), Ungaria (ITK KFT) și Asociația „Viitorul fără griji”.

În 2023 și 2024, firma localizată pe strada Elena Farago, sector 6, București, a raportat zero cifră de afaceri și niciun angajat, potrivit datelor ANAF.

Herbert Haberhauer, cetățean austriac, figurează ca asociat, administrator sau reprezentant în cinci firme alături de Hanț. Toate sunt înregistrate la aceeași adresă în Ghelari, Hunedoara, un sat de aproximativ 1.500 de locuitori. Una dintre aceste firme, de comerț cu ridicata, are ca asociați și pe Maximilian Szmaja, tot din Austria.

La aceeași adresă mai sunt înregistrate firme cu Daniel și Dragan Djuric, tot cetățeni austrieci. Toate companiile au fost înființate în 2022 și fie nu au activitate, fie au activitate redusă sau nu au depus bilanțuri fiscale după 2023. Una dintre societăți a depus o declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat activitate de la înființare până la 31 decembrie 2024.

Obiectele de activitate variază între consultanță în afaceri, dezvoltare imobiliară, publicitate și plasarea forței de muncă. Hanț mai deține alte trei firme înființate în 2022 și 2023, inclusiv societăți de consultanță IT și consultanță în afaceri, asociate cu cetățeni germani sau români. Aceste companii au raportat zero activitate.

Într-o altă firmă, Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu-Ularu sunt asociați cu moldoveanul Igori Istrati, condamnat în 2012 la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Alături de aceștia sunt ucrainenii Andrii Kovalov și Valerii Malkin.

Firma a fost înființată în 2025, cu sediul în sector 5, București, și are ca obiect fabricarea de aeronave și nave spațiale civile. Administratorul este Igori Istrati, care a mai înființat societăți de construcții rezidențiale și intermediere imobiliară în 2024 și 2025, cu cifre de afaceri reduse.

În 2011, Istrati a cerut 100.000 de euro de la un denunțător DNA, afirmând că poate interveni pe lângă prefectul de Iași pentru eliberarea unui titlu de proprietate.

În 2021, Istrati a fost considerat omul de încredere al fostului lider PSD Liviu Dragnea, implicat în extinderea organizației Alianța pentru Patrie.

Istrati și Bogdan Pavel, fost coleg al Dianei Șoșoacă în PNR, aveau în plan să coordoneze organizația Iași a noii formațiuni politice conduse de Liviu Dragnea.

În 2024, colaborarea s-a întrerupt, după ce Istrati, care între timp a înființat Mișcarea „Suveranistă” a Reformei Sociale (MRS), l-a acuzat pe Dragnea de menținerea unor legături cu SRI.

În martie 2025, Hanț, Pîrvu-Ularu și Grijac au înființat o firmă de fabricare a vehiculelor pentru transport rutier, asociindu-se cu Florin Musta, Tunahan Sarpkaya (cetățean turc) și Mariana Grama (cetățean moldovean). Administratorul societății este fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu.

Aceste societăți se încadrează în contextul în care Călin Georgescu ar fi urmat să fie scos din România printr-o angajare fictivă în Viena, potrivit documentelor DNA consultate de G4Media. Georgescu este trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și se află sub control judiciar.

Procurorii DNA au efectuat, pe 5 noiembrie, percheziții vizând foști generali SIE și SRI, ofițeri SRI și un fost procuror militar DNA, într-un dosar legat de Fănel Bogos, om de afaceri vasluian.

Conform documentelor, Hanț ar fi angajat fictiv pe Georgescu într-o firmă din Viena pentru a-i permite părăsirea țării, în ciuda controlului judiciar.

Soția omului de afaceri, Laura Daniela Hanț, președinta Asociației „Mihai Eminescu” din Viena și cetățean de onoare al Iașiului, este menționată în contextul discuțiilor despre angajarea fictivă.

În stenogramele DNA, Silviu Ularu-Pîrvu explică Ecaterinei Ularu-Pîrvu cum Hanț ar fi angajat pe Georgescu:

„Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!”.

Ularu-Pîrvu continuă discuția despre intenția lui Hanț de a înființa o firmă de consultanță împreună cu Georgescu:

„Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte…. cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct”.

Călin Georgescu a transmis printr-o postare pe Facebook din 5 noiembrie că nu-l cunoaște pe Hanț și nu are niciun fel de raport profesional sau personal cu persoanele menționate:

„Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”.

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a negat anterior orice legătură cu mercenarul fugit Horațiu Potra.

Într-un dosar în care este inculpat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, procurorii DNA au efectuat percheziții vizând generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (pensionat în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI.

Potrivit publicației Gândul, Nicolae Iana este apropiat de gruparea formată în jurul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu și întreține relații în țările arabe.

Anterior, Nicolae Iana a colaborat cu fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu în cadrul companiei Petromservice, externalizată din Petrom și fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați penal pentru corupție.