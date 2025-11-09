Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat în emisiunea „În fața ta” că procesul de digitalizare al ANAF este realizat doar parțial, deși instituția are deja acces la toate datele digitale din e-Factura, TVA sau e-Transport. El a precizat că următorii pași vizați sunt unificarea bazelor de date și utilizarea algoritmilor sau a inteligenței artificiale pentru analiza informațiilor, ceea ce ar permite identificarea rapidă a anomaliilor fiscale.

„Există un important proces de digitalizare al ANAF-ului, care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate. În clipa de față, administrația noastră fiscală are acces la toate datele digitale de care are nevoie, că-s din e-factura, că-s din TVA, că-s din e-transport, deci aceste date există în format digital. Acum mai trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date și vorbim despre asta de foarte multă vreme și, doi, este nevoie ca algoritmi sau inteligența artificială să fie utilizate pentru a analiza aceste date, pentru că, știți și dumneavoastră, odată ce folosești inteligența artificială sau calcule algoritmic ca să te uiți la aceste date, vezi anomalii”, a declarat consilierul prezidențial, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Consilierul prezidențial a abordat și schimbările din conducerea ANAF, menționând că au fost înlocuiți și membri din nivelul doi al instituției. El a subliniat că se așteaptă rezultate concrete ca urmare a acestor modificări.

„Există o nouă conducere a fiscului care a luat câteva decizii importante. Inclusiv, să zic, oamenii din nivelul doi au fost schimbați și aici mă aștept – chiar dacă nu se poate peste noapte – mă aștept ca în șase luni de zile să vedem niște rezultate”, a declarat acesta.

Consilierul Radu Burnete a afirmat că bugetul pentru anul viitor reprezintă un pas important în procesul de consolidare fiscală. Potrivit acestuia, planificarea financiară va fi realizată „pe curat”, fără supraestimarea veniturilor sau subestimarea cheltuielilor, iar alocările vor reflecta deciziile fiscale luate de Guvern în acest an.

Burnete a explicat că abordarea tradițională a bugetelor publice a fost problematică, în trecut fiind obișnuit să se subestimeze cheltuielile și să se supraestimeze veniturile, ceea ce necesita corecții ulterioare prin rectificări.

„Să știți că bugetul de stat pentru anul viitor va fi un pas de o importanță covârșitoare în tot acest proces de consolidare fiscală, pentru că unu, atunci vom vedea roadele pe care le-au dat deciziile luate anul acesta. Doi, Guvernul va avea misiunea și obligația să vină pe curat. Știți foarte bine că bugetul pe 2025, nu doar bugetul pe 2025, în viața mea anterioară găsiți foarte multe declarații pe care le-am făcut spunând că România are un fel greșit de a-și construi bugetele publice – și anume subestimează cheltuielile, supraestimează veniturile – și apoi vedem noi la rectificare cum le mai aranjăm. Acest fel de a face bugetele a fost din ce în ce mai accentuat. Și anul trecut au făcut-o într-o măsură care se duce până la vreo 30-40 de miliarde de lei”, a punctat Radu Burnete, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

