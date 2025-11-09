Consilierul Radu Burnete a afirmat că bugetul pentru anul viitor reprezintă un pas important în procesul de consolidare fiscală. Potrivit acestuia, planificarea financiară va fi realizată „pe curat”, fără supraestimarea veniturilor sau subestimarea cheltuielilor, iar alocările vor reflecta deciziile fiscale luate de Guvern în acest an.

Burnete a explicat că abordarea tradițională a bugetelor publice a fost problematică, în trecut fiind obișnuit să se subestimeze cheltuielile și să se supraestimeze veniturile, ceea ce necesita corecții ulterioare prin rectificări.

„Să știți că bugetul de stat pentru anul viitor va fi un pas de o importanță covârșitoare în tot acest proces de consolidare fiscală, pentru că unu, atunci vom vedea roadele pe care le-au dat deciziile luate anul acesta. Doi, Guvernul va avea misiunea și obligația să vină pe curat. Știți foarte bine că bugetul pe 2025, nu doar bugetul pe 2025, în viața mea anterioară găsiți foarte multe declarații pe care le-am făcut spunând că România are un fel greșit de a-și construi bugetele publice – și anume subestimează cheltuielile, supraestimează veniturile – și apoi vedem noi la rectificare cum le mai aranjăm. Acest fel de a face bugetele a fost din ce în ce mai accentuat. Și anul trecut au făcut-o într-o măsură care se duce până la vreo 30-40 de miliarde de lei”, a punctat Radu Burnete, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Burnete a subliniat că bugetul pe 2026 va evita greșelile din trecut și va reflecta realitatea economică și financiară a României. El a explicat că transparența în estimarea veniturilor și cheltuielilor este esențială atât pentru cetățeni, cât și pentru partenerii financiari ai statului.

„Pentru anul 2026 acest lucru nu mai are voie să se întâmple. Noi trebuie să fim sinceri cu cetățenii români în primul rând, apoi cu cei care ne finanțează și așa mai departe. Și bugetul pe 2026 nu mai are voie nici să supraestimeze veniturile și nici să subestimeze cheltuielile”, a explicat consilierul prezidențial.

Această abordare indică o schimbare clară în modul în care autoritățile pregătesc bugetele, urmărind să elimine corecțiile masive de la rectificări și să ofere o imagine realistă a finanțelor publice încă de la începutul anului.

Premierul României, Ilie Bolojan, a menționat că finalizarea reformei administrative la nivel local și central este o condiție importantă pentru construcția corectă a bugetului pe 2026. El a explicat că aplicarea legilor actuale nu ar permite o planificare bugetară sănătoasă.

„Eu sper că până la finalul acestei luni vom rezolva reforma administrativă. Reforma este necesară. Am avansat discuțiile, discuțiile s-au lungit pentru că restructurările nu se fac cu aplauze nici la scară mică și nici la scară mare. Sper că în perioada următoare vom ajunge la soluții ca înainte de aprobarea bugetului să avem pachetul adoptat. Dacă nu, practic bugetul nu se va putea construi în mod sănătos pentru că se bazează pe legi în vigoare”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Potrivit premierului, finalizarea reformei va permite Guvernului să planifice bugetul pe 2026 pe baze legale și structurale clare, evitând discrepanțele și corecțiile majore care au caracterizat bugetele din anii anteriori.