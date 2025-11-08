Vineri după-amiază, în jur de treizeci de locuitori ai Sibiului s-au adunat pentru a forma un nucleu local de susținători ai lui Călin Georgescu, fost candidat la funcția de președinte al României, aflat în prezent în fața instanței.

Invitația, apărută pe TikTok, îi chema pe doritori să se adune vineri, la ora 17:00, în apropierea capelei „Sfânta Cruce”, cunoscută drept biserica de la Gară. Organizatorii au descris evenimentul drept o primă reuniune a „adevăraților patrioți” din Sibiu.

„Este o primă întâlnire a patroților reali din Sibiu. Nu avem, deocamdată, pregătită o declarație pentru presă”, a arătat cel care a lansat invitația prin TikTok și care se recomandă Maxim.

El a subliniat că principiile care îi ghidează acțiunile se bazează pe naționalism, conservatorism românesc, dezvoltare și progres pentru țară, precum și pe respectul pentru tradiții și credință.

Maxim le-a sugerat participanților să creeze un grup pe WhatsApp pentru a rămâne conectați.

„Presa de la București și rețelele sociale nu mai trebuie să fie un vector de imagine. Să ne coagulăm în rețele locale”, a vorbit celor reuniți în cerc în fața bisericii.

În grupul prezent se număra și Ilie Hălmaciu, fost lider al filialei județene a partidului Dianei Șoșoacă, care, toamna trecută, s-a ocupat de colectarea semnăturilor necesare candidaturii lui Călin Georgescu.

„Închipuiți-vă că eu sunt în 200 de grupuri (de WhatsApp – n.r.)”, le-a spus, la un moment dat, celor prezenți.

El a distribuit participanților pliante prin care îi invita să ia parte, săptămâna viitoare, la o vizită la Buftea „în sprijinul domnului președinte ales” și, totodată, a oferit oportunitatea celor interesați de a semna adeziuni pentru o asociație de susținere a lui Georgescu.

După aproape o oră de discuții, participanții au realizat un scurt clip de susținere pentru Călin Georgescu și au decis să organizeze viitoare întâlniri în același loc, încurajându-i pe cei prezenți să invite și alte persoane.

„Să aduceți suverani adevărați care înțeleg că pe 6 decembrie a avut loc o lovitură de stat”.

Luna trecută, Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a ajuns în fața instanței, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acte împotriva ordinii constituționale și de răspândirea de informații false.

În cadrul aceleiași cauze, procurorii l-au trimis în judecată și pe medieșeanul Horațiu Potra, acuzat de tentativa de a desfășura acte împotriva ordinii constituționale.