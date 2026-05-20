Fostul președinte al PNL a fost invitatul jurnalistului Mirel Curea la podcastul Contrapunct, o producție difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, unde a analizat în detaliu ecuația politică actuală și pericolele care pândesc România.

Fostul lider liberal a mărturisit că, după ce a constatat cu uimire că Georgescu a reușit să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale alături de Elena Lasconi, a înțeles rapid amploarea riscurilor pentru stabilitatea țării. Această conștientizare l-a determinat chiar să își reevalueze poziția față de o eventuală revenire în prim-planul politic.

Crin Antonescu a explicat în cadrul emisiunii că adevărata dimensiune a fenomenului Călin Georgescu i s-a revelat abia după numărarea voturilor, când a început să analizeze mesajele și materialele video care au circulat masiv în spațiul public.

„Eu, chestiunile astea cu Georgescu nu le gust deloc. Și dacă ceva m-a determinat să revin atunci ca să candidez, că nu ardeam deloc de dorință, fost totuși faptul că era periculos. Georgescu nu fusese încă scos din cursă și eu m-am speriat de Călin Georgescu după alegeri. La alegeri am fost surprins, dom’le, ce-i cu ăsta? Și când am început să văd clipurile și toate istoriile…

Nu mai intru în detalii de ce, dar rămân la aceeași părere. Însă undeva totuși, alegătorii ăștia, mulți, nu știu, cât are AUR acum, 30, 35, cât vreți. Georgescu continuă să fie primul la încredere? Dom’le, sunt personaje, poate să ne placă Georgescu, să nu ne placă Simion, să ne placă, să nu ne placă”, a afirmat Crin Antonescu.

Pe de altă parte, fostul președinte PNL a ținut să sublinieze că procentul considerabil de cetățeni care susțin platforma lui Călin Georgescu sau partidul AUR nu trebuie etichetat superficial. În viziunea sa, nemulțumirea bazinului electoral este legitimă, iar erorile de judecată politică se regăsesc în mod egal în toate taberele, inclusiv în zona adepților mișcărilor de tip hashtag.

„Nu putem spune că 40%, 35%, cât mai doriți, din compatrioții noștri, sunt nebuni sau sunt analfabeți sau sunt imbecili. Nu! Prostia este egal împărțită. Prostia hashtagistă este după părerea mea mai puternică și mai dovedită. Deci, te păcălește unul o dată cu Băsescu. Te păcălește al doilea mandat cu Băsescu. Te păcălește cu Iohannis. O ia acum și pe partea asta cu Nicușor și cu Bolojan. De câte ori se păcălească? Ăia sunt la prima încercare.

Eu consider că prostia e multă și răspândită și eu am teoria că fiecare dintre noi suntem mai mulți sau mai puțini. Avem doza noastră de prostie, măcar în raport cu altul. Prostia, pentru mine, e, de fapt, incapacitatea de a gândi cu câtă minte ai tu de la Dumnezeu sau de unde ai. Numai că n-ai ce să faci. Trebuie să folosești în politică, în regulile astea democratice, cât mai e formă și chestiunea asta”, mai este de părere Crin Antonescu.

În cadrul aceleiași analize realizate la podcastul Contrapunct, invitatul lui Mirel Curea a adus în discuție și situația politică din jurul premierului interimar Ilie Bolojan. Crin Antonescu consideră că actuala configurație guvernamentală profită de o fragmentare accentuată a opoziției și a celor nemulțumiți, reușind astfel să își mențină controlul în ciuda unei susțineri minoritare în societate.

„Și unde vreau să ajung este în felul următor. Tovărășia asta, gașca asta bolșevică din jurul lui Bolojan, care construiește ce construiește, profită de un culoar și de o situație. Să spunem așa, tactică foarte specială. Ea are, să zicem, până într-un 30%. La asta estimez eu, să spun, susținerea ei. 70%, împotrivă. Dar atâta vreme cât acel 70% niciodată nu se poate manifesta la ceva împreună, ei au cale liberă să pună mâna pe țara asta, până una alta”, a concluzionat fostul politician.