Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa actualului Guvern, afirmând că măsurile fiscale adoptate în ultimele 12 luni au avut efecte negative semnificative asupra vieții românilor.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Ponta a subliniat că economia se află pe o pantă descendentă, iar impactul resimțit cel mai puternic este cel asupra cetățenilor și mediului de afaceri.

”În 2015 cresteau pensiile, scadeau taxele, acum e invers. Măsurile luate acum în această perioada au facut foarte mult rau. Firmele rezita din ce in ce mai rău. Inflația mănâncă din pensiile și salariile”, a declarat Victor Ponta, la Romania TV.

Fostul premier avertizează că această tendință se va menține, iar guvernanții actuali ar putea adopta în continuare decizii nefavorabile pentru afaceri și pentru populație. În plus, Ponta a criticat prioritățile politice ale Executivului, sugerând că accentul pe subiecte internaționale sau pe imaginea în campania electorală riscă să eclipseze problemele economice interne.

”Măsurile luate au dat bine la Paris, Berlin. Economia României merge in directia proastă. Măsurile vor continua si in campanie. Vor apărea și alte subiecte ca sa uitam de ceea ce este important. Dar important este ce se întâmplă cu economia, inflația, valoare salariilor si pensiilor.

Fostul premier Victor Ponta a exprimat critici dure la adresa politicilor de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, afirmând că acestea nu vor reuși să stabilizeze economia și că efectele asupra populației și mediului de afaceri vor fi negative. Într-o declarație recentă, Ponta a avertizat că românii se pot aștepta la reduceri de personal, majorări de taxe și întârzieri în plata firmelor private de către stat.

„Toate datele referitoare la economia României sunt pe roșu. Toți oamenii mă întreabă dacă o să fie bine. O să fie mai rău, nu am ajuns cel mai jos. O să fie mai rău: tăieri și oameni dați afară, măriri de taxe, firme private neplătite de stat.

Victor Ponta a mai subliniat că experiența sa ca premier îi permite să evalueze măsurile fiscale. În perioada 2012–2013, după preluarea guvernării, România a renunțat la supravegherea directă a Fondului Monetar Internațional, încredințând autorităților locale gestionarea economiei. Ponta consideră că reducerea cotei TVA în acea perioadă a fost un pas eficient, generând venituri mai mari la buget și sprijinind mediul economic.