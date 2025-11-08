Într-o intervenție la emisiunea Cutia neagră, Victor Ponta a afirmat că actualele politici economice nu vor aduce rezultatele dorite. Fostul premier consideră că guvernul nu reușește să identifice soluții eficiente pentru redresarea economiei și avertizează asupra unui val de măsuri restrictive care vor afecta direct populația și mediul privat.

„Toate datele referitoare la economia României sunt pe roșu. Toți oamenii mă întreabă dacă o să fie bine. O să fie mai rău, nu am ajuns cel mai jos. O să fie mai rău: tăieri și oameni dați afară, măriri de taxe, firme private neplătite de stat”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii.

El a subliniat că deciziile privind creșterea taxei pe valoare adăugată (TVA) vor avea efecte negative asupra economiei. Din perspectiva sa, majorarea TVA este o măsură contraproductivă, care nu va aduce mai multe venituri bugetului, ci dimpotrivă, va frâna consumul și va pune presiune pe companii.

„În calitate de premier care a redus TVA, normal că am o părere proastă despre creșterea TVA”, a afirmat Ponta, adăugând că experiența anilor în care a condus Guvernul i-a arătat că reducerea impozitării poate stimula încasările și poate susține economia reală.

Fostul premier a relatat și o discuție cu un alt lider PSD, care i-ar fi reproșat că reducerea TVA nu i-a adus beneficii politice:

„Pe de altă parte, un alt fost premier PSD mi-a zis «tu ai scăzut TVA și l-au votat pe Iohannis». Poate așa vor românii. La fel la primărie. Nu cred că este bucureștean care să nu fi stat măcar o oră azi în mașină”, a adăugat el.

Victor Ponta a reluat în ultimele luni tema echilibrului fiscal, susținând că politicile de austeritate nu pot genera creștere economică pe termen lung. În opinia sa, reducerea taxelor poate contribui la o mai bună colectare a veniturilor și la creșterea încrederii investitorilor.

Într-un interviu acordat publicației DCNews înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025, Ponta a explicat că, după preluarea guvernării în 2012, România se afla sub supravegherea directă a Fondului Monetar Internațional (FMI). Un an mai târziu, guvernul de atunci a decis să încheie colaborarea cu instituția internațională, considerând că poate administra singur politica economică.

„În 2012, când am venit la guvernare, era FMI-ul la Guvern, după care, ușor-ușor, în 2013, le-am spus mulțumesc, mergeți acasă, știm să ne administrăm singuri economia”, a explicat fostul premier.

El a adăugat că perioada respectivă a fost marcată de un proces de reformă fiscală menit să stimuleze mediul de afaceri și să crească veniturile bugetare fără a introduce noi poveri asupra populației.

Victor Ponta susține că datele din perioada mandatului său confirmă eficiența politicilor de relaxare fiscală. Acesta a dat exemplul reducerii TVA, măsură care, potrivit lui, a dus la creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat, contrar temerilor exprimate la momentul adoptării ei.

„Dar vreau să vă spun, apropo de taxe, lumea normal că este îngrijorată, iar eu am o idee foarte clară: când am redus TVA-ul în România de la 24 la 9% la 20 la nouă, cotele diferențiate, am încasat mai mulți bani la buget”, a precizat fostul premier.

În viziunea sa, rezultatele pozitive obținute după diminuarea TVA-ului ar trebui să fie un argument pentru evitarea unor noi majorări de taxe. Ponta a mai spus că statul ar trebui să se concentreze pe o mai bună colectare a impozitelor și pe eficientizarea cheltuielilor, în loc să recurgă la măsuri care afectează consumul și locurile de muncă.