Sorin Grindeanu a spus că în ultimii ani PSD a construit sute de kilometri de autostradă, dar uneori a pierdut legătura cu oamenii și că, uneori, Puterea i-a făcut să se simtă deasupra oamenilor, ceea ce consideră o greșeală. El a anunțat că vrea o „ofensivă totală” împotriva celor care vorbesc despre modernizarea României, dar nu au realizat nici măcar un drum județean.

Grindeanu a subliniat că PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de modificări superficiale, iar această schimbare trebuie să vină din interior pentru a fi credibilă. De aceea a propus o echipă de conducere cu oameni noi, cu experiență în administrație sau recunoscuți la nivel european, care nu uită de unde au plecat și rezolvă problemele oamenilor zi de zi.

El a menționat că echipa de conducere are o vârstă medie de 48 de ani și că are încredere că acești oameni pot adapta partidul la vremurile actuale și pot propune un plan de țară pentru 2027.

Grindeanu a spus că europarlamentarul Claudiu Manda, în rolul de viitor secretar general, va aduce disciplină și organizare în partid. El a insistat că puterea PSD vine din echipă, nu doar din lideri. A dat exemplu pe Daniel Băluță, pe care îl susțin pentru primăria Capitalei, pentru că știe să construiască și are rezultate concrete.

PSD îl susține pe Marcel Ciolacu, care se întoarce acasă pentru a folosi experiența acumulată în folosul Buzăului și pentru a continua investițiile importante.

Grindeanu a spus că PSD trebuie să aibă o linie ideologică clară, o viziune economică precisă și o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă și siguranță economică, nu experimente ideologice. El a subliniat importanța valorilor tradiționale: libertate, egalitate, solidaritate și credință, motiv pentru care partidul a eliminat eticheta de „progresiști” din statut.

El a mai spus că PSD reprezintă stânga responsabilă, modernă, preocupată de economie puternică, servicii publice funcționale, industrie, agricultură, salarii corecte și sprijin pentru vulnerabili. Grindeanu a insistat pe un patriotism economic matur, prin investiții în producția internă, protejarea capitalului românesc, locuri de muncă stabile și parteneriate europene care să respecte interesele României.

În final, Grindeanu a reiterat că PSD trebuie să fie aproape de oameni și să renunțe la populism. El a spus că munca și o guvernare bună, împreună cu un plan economic coerent, sunt singurele soluții reale. De asemenea, viitorul nu poate fi construit prin tăieri și concedieri statistice, ci printr-un plan economic viabil, deja propus printr-un program social-democrat pentru relansarea economică.

Grindeanu le-a mulțumit foștilor lideri ai partidului – Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu – pentru că au condus partidul în momente grele și au menținut PSD în prim-planul politicii românești. El a subliniat realizările fiecăruia: România a intrat în NATO în timpul mandatului lui Năstase, în UE în timpul lui Geoană, s-au făcut schimbări economice și sociale importante în timpul lui Ponta, iar România a intrat în Schengen în timpul lui Ciolacu.

Grindeanu a arătat că alte partide – liberale, progresiste sau auriști – se pot lăuda doar cu lucruri negative, cum ar fi crearea Statului Paralel, tăieri de salarii, hoții și abuzuri în pandemie sau majorarea TVA, sau chiar cu nimic. El le-a transmis foștilor președinți PSD că le mulțumește pentru prezență și speră că le-a lipsit căldura și energia partidului, spunând că PSD rămâne „casa tuturor”.

La un moment dat, Grindeanu a cerut un moment de reculegere în memoria fostului președinte Ion Iliescu, apreciind contribuția sa la consolidarea democrației în România și dorindu-i odihnă în pace.