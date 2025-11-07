Candidatul la preşedinţia PSD, Sorin Grindeanu, susține că vremea improvizațiilor a trecut și că PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională.

El a subliniat că românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente și siguranță economică pentru familii, nu experimente ideologice. De asemenea, a afirmat că „maeștrii urii publice” îndeamnă oamenii să dărâme simboluri, să rescrie trecutul și să-și uite rădăcinile, însă el le cere românilor să procedeze exact invers, să prețuiască valorile care i-au definit – libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința – și a explicat că din acest motiv a fost eliminată din statut eticheta de „progresiști”.

Grindeanu a mai spus că PSD reprezintă stânga românească responsabilă, o stângă modernă, ancorată în realitățile României, preocupată de o economie puternică, de servicii publice funcționale, de industrie, agricultură, salarii corecte și de sprijinirea celor vulnerabili.

El a insistat, de asemenea, asupra ideii că este nevoie de un patriotism economic matur, care să însemne investiții în producția internă, protejarea capitalului românesc, locuri de muncă stabile și parteneriate europene realizate cu respectarea intereselor României.

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice. Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri, să rescriem trecutul și să ne uităm rădăcinile. Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers! Să prețuim valorile care ne-au definit: libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința! De asta am eliminat astăzi din statut eticheta de ”progresiști”! PSD reprezintă stânga românească responsabilă. Stânga modernă, ancorată în realitățile României, care este preocupată de o economie puternică, de servicii publice funcționale, de industrie, agricultură, salarii corecte și de sprijin pentru cei vulnerabili. Și, da – insist pe ideea că avem nevoie de un patriotism economic matur, adică de investiții în producția internă, protejarea capitalului românesc, locuri de muncă stabile și parteneriate europene, dar cu interesele României respectate.”, a spus social-democratul la Congresul PSD.

Grindeanu nu a venit la Congresul PSD să țină un discurs triumfalist și nici să fie populist, precizând că situația din partid și din țară este dificilă, ceea ce reclamă responsabilitate, nu spectacol. El a susținut că problema este o ecuație complicată, care cere mult mai mult decât sunt unii obișnuiți să dea, necesitând empatie, adevăr și curaj.

Grindeanu a explicat că Congresul nu este o simplă adunare, ci un moment de bilanț și de asumare, și că nu vine să propună iluzii, ci să ofere certitudinea că PSD va acționa după un plan bazat pe fapte și construit pe nevoile reale ale oamenilor. El a afirmat că este obișnuit să lucreze cu lucruri exacte, motiv pentru care nu poate fi demagog, și că propune un proiect bazat pe realitate, spunând cu sinceritate unde se află partidul și unde vrea să ajungă.

El a precizat că își asumă candidatura nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție partidului, subliniind că nu mai vrea un PSD reactiv, plăpând și care doar răspunde la atacuri, ci un PSD care dă tonul, are soluții și oferă speranță reală. Grindeanu a adăugat că nu mai vrea un PSD care se rușinează în fața criticilor dreptei, afirmând că PSD este un partid asumat, demn și care nu se clatină când vine vorba de viața oamenilor și de antreprenorii români.

De asemenea, el a spus că PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe de dorința de a căuta aprobarea celor care îl urăsc și vor dispariția sa, subliniind că nu acestora trebuie să li se dea socoteală. Grindeanu a afirmat că, de acum, PSD redevine partidul oamenilor, al românilor, al tuturor, un partid al fiecărei generații, al clasei de mijloc și al fiecărei familii din România, exprimând încrederea că, alături de membri – considerați coloana vertebrală a partidului – vor ajunge la obiectivele propuse.

„N-am venit să vă ţin un discurs triumfalist. Nu am de gând să fiu populist. Situaţia în partid şi în ţară este dificilă. Iar asta reclamă responsabilitate, nu show. Aş spune că este o ecuaţie complicată, care cere mult mai mult decât sunt unii obişnuiţi să dea. Ea cere empatie, adevăr şi curaj. Congresul nostru nu este o simplă adunare, ci un moment de bilanţ şi de asumare. Nu vin în faţa dumneavoastră să vă propun iluzii, ci să vă ofer o certitudine: PSD va acţiona după un plan, bazat pe fapte şi construit pe nevoile reale ale oamenilor. Cred că mulţi dintre dumneavoastră ştiu că sunt obişnuit să lucrez cu lucruri exacte. Din acest motiv nu pot fi demagog. Vă propun astăzi un proiect bazat pe realitate. O să vă spun cu sinceritate unde suntem şi unde vrem să ajungem. Îmi asum această candidatură nu pentru o funcţie, ci pentru a da o nouă direcţie. Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând şi care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul, care are soluţii şi care oferă speranţă reală. Nu mai vreau un PSD care se ruşinează în faţa criticilor dreptei. Noi suntem PSD! Iar PSD este un partid asumat, demn şi care nu se poate clinti când vine vorba de viaţa oamenilor şi de antreprenorii români. PSD trebuie să refuze categoric complicităţile toxice şi să stea departe de dorinţele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care îi urăsc visceral şi îi vor dispăruţi.Nu lor trebuie să le dăm socoteală! De azi, PSD redevine partidul oamenilor, al românilor, al tuturor. De azi, PSD redevine un partid al fiecărei generaţii, al clasei de mijloc şi al fiecărei familii din România. Şi am încredere că alături de voi – coloana vertebrală a acestui partid – vom ajunge acolo unde ne-am propus”, a spus social-democratul.

El a subliniat că PSD a ținut România în picioare în timpul crizelor economice și politice, dar și a construit atunci când alții au încercat să dărâme, recunoscând că nu a fost ușor și că unii membri au plecat cu răni adânci. Grindeanu a spus că România se află din nou la o răscruce și că PSD trebuie să fie pregătit.

Liderul a afirmat că trebuie să se asume o nouă direcție, clară și așezată, dar pentru a porni pe acest drum partidul trebuie să se raporteze cu respect la rădăcinile sale social-democrate. Ca membru PSD din 1996, Grindeanu a spus că nu vrea să fie un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza partidului, cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări, precizând că își cere iertare românilor pentru greșelile partidului și că încrederea poate fi reconstruită doar pe o bază curată.

Acesta a mai spus că este necesar să se facă reconciliere între generațiile partidului, astfel încât toate vocile valoroase ale stângii să se exprime și toate ideile cu adevărat social-democrate să se unească într-un proiect pentru o Românie puternică și prosperă.

Grindeanu a subliniat că pentru prima dată în istoria partidului se mulțumește foștilor lideri social-democrați care au condus partidul în cei mai grei ani, apărând cauza stângii și menținând PSD în prim-planul politicii românești. El a enumerat pe Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO; Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană; Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul economic și social al României; și Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen, arătând că nu există alt partid care să poată enumera atâtea realizări istorice.

El a comparat realizările PSD cu cele ale altor formațiuni politice – liberali, progresiști sau auriști – afirmând că acestea se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, tăieri de salarii, abuzuri și hoții din pandemie, majorarea TVA sau cu nimic.