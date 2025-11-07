Grindeanu a mai atras atenția că TVA-ul continuă să crească, în timp ce soluții corecte și europene, precum impozitarea progresivă, sunt amânate.

”Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar! La fel cum vom pune stop când cineva îşi va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată şi tergiversată cu mult dispreţ faţă de cei mai necăjiţi dintre români”, a spus Sorin Grindeanu, în Congresul PSD.

Candidatul PSD la președinția partidului a comparat situația economică a României cu un autobuz fără frâne, condus de un șofer care se concentrează pe selfie-uri în loc să mențină controlul. El a mai susținut că, din cauza orgoliilor politice, țara pierde zilnic zeci de milioane de euro din fonduri europene.

”Am ajuns în situaţia absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt, adică o adaptare modernă a şpăgii de supravieţuire. Sau că, mai nou, pentru a ajunge pe o funcţie, trebuie să fii userist, special cu 28 de mii de lei pensie la 50 de ani şi cotizant în campania prezidenţială”, a arătat Grindeanu.

Liderul PSD a mai subliniat că TVA-ul continuă să crească, în timp ce măsurile considerate corecte și europene, precum impozitarea progresivă, sunt amânate. Grindeanu a transmis că în 2027 aceste situații vor fi corectate și a criticat politicile de austeritate promovate de cei care se prezintă drept de dreapta, dar care și-au desfășurat întreaga carieră în sectorul public.

Potrivit acestuia, tăierile de salarii și pensii și implicarea FMI în România în timpul pandemiei sunt exemple de abordări ineficiente, iar PSD trebuie să vină cu soluții alternative pentru dezvoltarea economică.

Sorin Grindeanu a declarat vineri că România nu mai are o voce puternică pe plan internațional și că efectele acestui lucru se resimt în întreaga țară. El a subliniat că nu poate lăsa conducerea României nici în mâinile celor care reacționează isteric, nici ale celor fără principii morale, nici ale celor conduși de mândrie excesivă.

”De ani de zile vedem cum la graniţa României are loc un conflict sângeros, iar perspectivele ne îngrijorează. Statele Unite ale Americii şi-au retras o parte din militarii pe care îi aveam aici, în timp ce românilor nu li se explică nimic. Adevărul este că România nu mai are voce în lume şi asta se simte. PSD a orientat România către VEST prin pactul de la Snagov. Tot PSD a semnat acordurile pentru aderarea la NATO, UE şi Schengen. Cu alte cuvinte, este clar că tot PSD trebuie să acopere şi acum acest vid de reprezentare”, a declarat candidatul PSD în Congresul PSD.

Grindeanu a afirmat că PSD trebuie să compenseze lipsa de acțiune a factorilor de decizie politici și să inițieze o ofensivă diplomatică pentru a reconstrui imaginea internațională a României.