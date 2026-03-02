SUA încă nu au aprobat vânzarea activelor Lukoil către Carlyle. Petrotel-Lukoil va necesita investiții de 1 miliard de dolari

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, în prezent, se așteaptă încă aprobarea Departamentului pentru Comerț al SUA pentru ca înțelegerea dintre Lukoil și Carlyle privind vânzarea activelor să poată continua. El a explicat, la Digi24, că există deja un acord de bază între Lukoil și Carlyle, un mare fond de investiții american care deține și Black Oil and Gas, o companie care extrage gaze naturale din Marea Neagră, aproximativ 1 miliard de metri cubi pe an. Departamentul pentru Comerț al SUA ar trebui să dea acest OK până la sfârșitul lunii februarie.

Ministrul a menționat că aprobarea încă nu a venit, dar a fost la Washington săptămâna trecută și a discutat cu oficiali americani, care așteptau răspunsul. Cel mai probabil, OK-ul va veni în curând și, odată ce se finalizează tranzacția, activele vor fi preluate de o companie din SUA, dar administrarea lor va fi făcută în continuare de firme care operează în România și Republica Moldova. În aceste condiții, cele 321 de stații Lukoil din România vor continua să funcționeze normal, iar rafinăria Petrotel-Lukoil va fi repornită.

El a precizat că repornirea rafinăriei va necesita o investiție uriașă, de aproximativ 1 miliard de dolari. Problema este că petrolul din Urali, folosit până acum, are o consistență potrivită pentru rafinăria Petrotel, iar sursa actuală este Rusia. Alte opțiuni, precum petrolul din Kazahstan sau Azerbaidjan, au o densitate diferită și nu sunt compatibile cu rafinăria.

Ministrul a explicat că mai întâi trebuie să aprobe guvernul american, care a impus sancțiunile. După această aprobare, statul român poate folosi modificările făcute acum două luni în legislație, prin care un supraveghetor special verifică ca niciun euro câștigat în România să nu ajungă în Rusia.

Ministrul a zis că este important ca, strategic, lanțul de benzinării și rafinăria Petrotel să funcționeze, pentru a asigura suficientă lichiditate pe piață.