Burse studenți, 2026. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a lansat procesul de selecție a instituțiilor de învățământ superior de stat civile acreditate, pentru implementarea activității A6 – acordarea de burse sociale studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate, în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cod SMIS 322473, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027.

Ministerul a precizat că obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului și retenției în învățământul superior prin implementarea unor măsuri de monitorizare, avertizare timpurie și combatere a abandonului universitar, cu un accent deosebit pe sprijinirea grupurilor dezavantajate.

În cadrul anunțului, MEC a subliniat că scopul selecției este identificarea instituțiilor de învățământ superior care vor implementa la nivel instituțional măsurile necesare pentru acordarea unui număr minim de 39.300 burse sociale, în cuantum de 925 de lei pe lună, pentru studenți eligibili, în perioada ianuarie – iulie 2026.

Ministerul a explicat că instituțiile selectate vor avea responsabilități privind identificarea și selecția studenților eligibili, verificarea documentelor justificative, validarea datelor în platforma dedicată, contractarea studenților, confirmarea lunară a beneficiarilor, efectuarea plăților burselor și transmiterea documentelor justificative conform instrucțiunilor, în conformitate cu metodologia proiectului.

Aplicațiile vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa bursesociale@uefiscdi.ro, până la data de 6 martie 2026, ora 16:00, iar datele persoanei de contact desemnate de fiecare instituție și link-ul către procedura proprie de acordare a burselor trebuie introduse în platforma indicată de UEFISCDI. Confirmarea aplicației se va realiza printr-un email de confirmare din partea managementului proiectului, care va comunica numărul de înregistrare, iar în cazul în care acesta nu este primit, instituțiile pot contacta direct responsabilii proiectului.

Ministerul a mai informat că aplicațiile depuse vor fi verificate pentru eligibilitate administrativă de o comisie formată din doi reprezentanți UEFISCDI și un reprezentant MEC, rezultatele inițiale urmând să fie publicate pe site-ul UEFISCDI și pe site-ul PEO Echitate în data de 9 martie 2026, până la ora 16:00. Eventualele contestații pot fi depuse în perioada 10-11 martie 2026, iar rezultatele finale vor fi comunicate în 12 martie 2026, până la ora 16:00. Pentru informații suplimentare, instituțiile pot scrie la adresa de email indicată de minister.