Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a încheiat un acord cu Procuratura Hînceşti – Oficiul Ialoveni din Republica Moldova pentru formarea unei echipe comune de anchetă. Această echipă investighează o grupare care funcţiona ca un „call center” în Chişinău şi care se ocupa cu înşelătorii online.

Membrii reţelei atrăgeau victime prin platforme false de investiţii pe internet, folosind metoda numită „investment scam”. Sunt cercetate fapte de acces ilegal la sisteme informatice şi realizarea unor tranzacţii financiare frauduloase.

Pe 27 februarie a avut loc, la Haga, o întâlnire de coordonare organizată sub coordonarea EUROJUST. Reuniunea a venit după o operaţiune desfăşurată simultan în România şi Republica Moldova, în luna februarie. La întâlnire au participat reprezentanţi ai autorităţilor judiciare din cele două ţări, pentru a discuta modul în care va continua ancheta comună.

Scopul întâlnirii a fost stabilirea paşilor concreţi ai echipei de anchetă, analizarea rezultatelor obţinute în urma acţiunilor desfăşurate deja şi stabilirea activităţilor necesare pentru finalizarea dosarului penal. La discuţii au luat parte şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la Serviciul de Combatere a Infracţiunilor Informatice.

Din datele obţinute în timpul anchetei reiese că persoanele implicate acţionau din Republica Moldova şi vizau în special cetăţeni români, profitând de naivitatea şi încrederea acestora. Ei pretindeau că sunt brokeri financiari, angajaţi ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale, ori consultanţi în investiţii, folosind aceste roluri false pentru a părea credibili.

Sub aceste pretexte, reuşeau să câştige încrederea victimelor şi să le convingă să investească sume mari de bani pe platforme online care, de fapt, erau complet false şi nu ofereau nicio oportunitate reală de investiţie. În final, victimele rămâneau fără banii din conturile lor personale, pierzând astfel sume considerabile într-un mod dificil de recuperat.

Până în prezent, prejudiciul total descoperit de anchetatori se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei, sumă care reflectă doar o parte din amploarea fraudei şi impactul asupra persoanelor vizate.

Având în vedere amploarea acestor fraude şi riscul major pentru cetăţeni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti le recomandă oamenilor să nu ofere niciodată date bancare, coduri de acces sau parole ale conturilor online unor persoane necunoscute, chiar dacă acestea par să fie reprezentanţi ai unor companii sau instituţii de încredere, pentru a evita pierderi financiare şi probleme de securitate personală.