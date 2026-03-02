Pe 4 martie va avea loc exercițiul numit „Miercurea Alarmelor”, organizat pentru a verifica dacă sistemul de alarmare publică funcționează corect. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) îi anunță pe locuitorii din București și Ilfov să nu se sperie atunci când vor auzi sirenele, deoarece este doar un exercițiu de testare și nu există o situație reală de urgență.

Acțiunea face parte din „Săptămâna Protecției Civile”, organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București–Ilfov. Verificarea sistemului de alarmare se desfășoară în fiecare an, la nivel național. În anul 2026, sirenele vor fi testate miercuri, 4 martie, între orele 10:00 și 11:00, atât în București, cât și în restul țării.

Pe lângă verificarea funcționării alarmelor, exercițiul îi ajută pe oameni să recunoască sunetele transmise în cazuri reale de urgență. Semnalul pentru alarmă de dezastru este format din mai multe sunete separate de pauze, repetate de cinci ori, pentru a anunța producerea unui eveniment grav.

Alarma aeriană este un semnal mai rapid, alcătuit din mai multe sunete scurte repetate succesiv, care indică pericol din aer. Prealarma aeriană este un semnal de avertizare transmis înaintea unui posibil pericol, fiind format din câteva sunete mai lungi, cu pauze între ele. Semnalul de încetare a alarmei este ușor de recunoscut deoarece constă într-un sunet continuu, fără întreruperi, care anunță că pericolul a trecut.

Durata exactă a sunetelor și a pauzelor diferă în funcție de tipul sirenei folosite, însă ideea principală rămâne aceeași: fiecare model de sunet are un înțeles clar, iar exercițiul are rolul de a-i obișnui pe oameni cu aceste semnale pentru ca, într-o situație reală, să știe cum să reacționeze.

Raed Arafat a explicat că, dacă ar apărea o situație reală de urgență, oamenii nu ar fi anunțați doar prin sirene, ci ar primi și mesaje prin sistemul RO-Alert. El a precizat că, atunci când sirenele vor suna la ora 10:00 în toată țara, populația trebuie să știe că este vorba doar despre un exercițiu, nu despre un pericol real.

El a mai transmis că exercițiul face parte din Săptămâna Protecției Civile, perioadă în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență organizează mai multe activități pentru informarea și pregătirea populației în cazul unor situații de urgență.

„Dacă va fi ceva real, atunci populația o să primească mesajele prin RO-Alert, dar când vor suna la ora 10:00 în toată țara, să știe toți că este vorba de un exercițiu”, a transmis Arafat.

Reprezentanții ISU au anunțat că, în această perioadă, vor avea loc zile ale porților deschise la toate subunitățile de pompieri, între 26 februarie și 4 martie, în intervalul 10:00–18:00, astfel încât oamenii să poată vedea echipamentele și modul de intervenție al salvatorilor.

Vor fi organizate activități de informare preventivă în școli, exerciții de evacuare în instituții publice și la operatori economici, precum și puncte de informare în centre comerciale aglomerate. Acolo vor fi susținute ateliere de prim ajutor și vor fi prezentate informații despre programul de voluntariat „Salvator din pasiune”, pentru cei interesați să se implice în activități de sprijin în situații de urgență.