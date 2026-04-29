Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Astfel, la ora 01.12 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă, prin care populația a fost avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian, în contextul prezenței unor ținte aflate în apropierea frontierei României cu Ucraina.

„În dimineaţa zilei de miercuri, 29 aprilie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, a transmis, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

ISU Tulcea a precizat miercuri dimineață că mesajul a fost emis prin sistemul național de avertizare a populației, pe baza informațiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea și securitatea spațiului aerian.

În timpul alertei, la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat un singur apel, un cetățean solicitând informații suplimentare.

„În cursul nopţii, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-ALERT, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în apropierea frontierei României cu Ucraina. Mesajul a fost emis în jurul orei 01:12 prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian”, a transmis ISU Tulcea.

„Recomandăm cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajelor primite şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi. În cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, au declarat oficialii ISU Tulcea.

Ministerul Apărării a transmis că radarele de la sol au urmărit două grupuri de drone, formate din șapte, respectiv opt aparate de zbor, care au lovit localitatea Ismail din Ucraina. Piloții aeronavelor F-16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona Ismail.

Oficialii au subliniat că nu au fost detectate semnale radar în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 02:40. Totodată, MApN a precizat că informează în timp real structurile aliate despre situațiile generate de aceste atacuri și menține contactul permanent cu acestea.