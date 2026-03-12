Rafinăria Petrotel Lukoil ar putea fi repusă în funcțiune în perioada următoare, după ce autoritățile române au inițiat discuții cu oficiali americani pentru deblocarea situației generate de sancțiunile aplicate Federației Ruse. Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, România ar fi primit un acord informal din partea partenerilor din Statele Unite pentru reluarea operațiunilor, însă decizia finală depinde de aprobarea oficială a instituțiilor americane.

Reluarea activității rafinăriei din Ploiești este considerată o măsură importantă pentru creșterea producției interne de combustibili și pentru consolidarea securității energetice a României. În prezent, unitatea industrială este oprită din cauza regimului de sancțiuni aplicat companiei ruse care o controlează.

Ministrul Energiei a explicat că repornirea instalațiilor de la Petrotel ar putea majora capacitatea totală de rafinare a României cu aproximativ 21%. În aceste condiții, rafinăria ar putea acoperi aproape 20% din necesarul de combustibil al pieței interne, reducând dependența de importuri.

Pentru ca proiectul să devină realitate, autoritățile române așteaptă un acord oficial din partea Office of Foreign Assets Control, instituția din cadrul Trezoreriei SUA care gestionează regimul internațional de sancțiuni economice.

În paralel, Ministerul Energiei a început discuții cu companii americane din domeniul tradingului de petrol și produse petroliere pentru a asigura noi surse de aprovizionare și pentru a extinde rutele comerciale disponibile.

„Am vorbit (în şedinţa CSAT – n.r.) despre modul în care (…) din punct de vedere al acţiunilor noastre, care ţin de Ministerul Energiei, putem să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil, care acum este îngheţată din punct de vedere al sancţiunilor din partea SUA. Am avut discuţii informale cu cei din SUA şi mi-au spus: ok, suntem de acord ca să începeţi operaţiunile acolo de a vă creşte capacitatea de rafinare cu 21%, am redeschis noile rute comerciale, am avut discuţii cu giganţi americani în materie de trading şi de producţie de motorină şi astăzi pot să spun că suntem pregătiţi să repornim rafinăria Petrotel Lukoil, după ce avem un agreement din partea OFAC (Office of Foreign Assets Control – n.r.) din Statele Unite ale Americii şi astfel să ne creştem cât mai mult independenţa energetică, şi anume producţia directă pe care putem să o avem”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3.

Autoritățile române încearcă să reducă dependența de anumite zone de aprovizionare și să diversifice importurile de țiței. În acest sens, au fost extinse acordurile energetice cu Kazahstan și Azerbaidjan, două dintre principalele state care furnizează petrol pentru rafinăriile din România.

Aceste parteneriate ar putea asigura fluxuri stabile de materie primă pentru instalațiile de rafinare și ar contribui la menținerea stabilității pieței de carburanți.

„Am extins foarte mult acordul cu Kazahstan, cu Azerbaidjan, de unde ne vin principalele produse petroliere şi ţiţeiul care urmează să fie rafinat în rafinăriile din România, pe de-o parte. Pe de altă parte, am vorbit despre gaze naturale şi faptul că astăzi România este prima ţară din Uniunea Europeană care ia o decizie de a plafona preţul şi timp de un an de zile avem blocate cantităţile de gaze pentru populaţie şi atunci avem stabilizată această ecuaţie extrem de importantă”, a spus Bogdan Ivan.

În prezent, rafinăriile care funcționează în România lucrează la capacitate ridicată pentru a acoperi cererea internă de combustibil. La rafinăria Petromidia, programul unei revizii tehnice planificate a fost amânat pentru a menține producția la un nivel ridicat.

În același timp, rafinăria Petrobrazi operează la capacitate maximă pentru a asigura cât mai mult carburant pentru piața din România.

Autoritățile consideră că repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil ar reduce presiunea asupra celorlalte unități de rafinare și ar contribui la stabilizarea pieței de combustibili.

Ministrul Energiei a subliniat că majorările de preț la carburanți înregistrate în România sunt mai mici decât în multe state europene. Potrivit datelor prezentate de oficial, scumpirea medie la pompă este de aproximativ 7%, echivalentul a circa 60 de bani pe litru.

Prin comparație, creșterile de preț sunt mult mai accentuate în alte țări din Europa. În Germania, carburanții s-au scumpit cu aproximativ 18%, iar în Spania și Italia majorările depășesc 20%.

Guvernul analizează în continuare evoluția pieței energetice și discută mai multe scenarii pentru menținerea stabilității prețurilor și pentru protejarea consumatorilor, în contextul unor fluctuații majore pe piețele internaționale de petrol și gaze.