IHC, cel mai mare grup listat din Abu Dhabi, condus de şeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan — fratele preşedintelui EAU şi consilier de securitate naţională — se alătură listei tot mai extinse de potenţiali cumpărători ai activelor externe ale Lukoil, alături de ExxonMobil, Chevron şi fondul american de private equity Carlyle. Activele Lukoil au devenit disponibile după sancţiunile americane impuse companiei şi respingerea traderului elveţian Gunvor ca potenţial cumpărător, deschizând calea pentru noi negocieri. Companiile interesate au termen până pe 13 decembrie pentru discuţii cu Lukoil, fiecare tranzacţie necesitând aprobarea SUA.

IHC a confirmat într-un răspuns scurt pentru Reuters: „Da, ne-am exprimat interesul pentru activele externe ale Lukoil”, fără a oferi detalii suplimentare.

Sancţiunile americane aplicate luna trecută celor mai mari companii petroliere ruseşti, Rosneft şi Lukoil, au afectat semnificativ operaţiunile externe ale Lukoil, care reprezintă aproximativ 0,5% din producţia globală de petrol.

Portofoliul internaţional Lukoil include trei rafinării în Europa, participaţii în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt, Nigeria şi Emiratele Arabe Unite, precum şi sute de staţii de carburanţi, inclusiv în Statele Unite.

IHC are investiţii globale în energie, sănătate, agricultură, imobiliare şi minerit şi poate mobiliza între 30 şi 35 de miliarde de dolari într-un ciclu de 18 luni, potrivit declaraţiilor directorului său general. Grupul este controlat în proporţie de 61,2% de Royal Group, deţinută de şeicul Tahnoon, considerat arhitectul ambiţiilor EAU de a deveni un hub global în inteligenţa artificială şi un jucător major în investiţii strategice.

În martie, preşedintele american Donald Trump l-a primit pe şeicul Tahnoon la Casa Albă, într-un context de consolidare a relaţiilor economice dintre SUA şi Emiratele Arabe Unite.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în prezent și pe termen scurt, există stocuri suficiente de benzină și motorină, astfel încât aprovizionarea să nu fie afectată chiar dacă rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti nu funcţionează. El a precizat că sancţiunile impuse companiei ruseşti Lukoil au termene diferite: restricţiile pentru rafinăria de la Ploieşti sunt în vigoare din noiembrie, iar staţiile de carburanţi trebuie vândute până la mijlocul lunii următoare. În privinţa plăţii salariilor angajaţilor rafinăriei, Bolojan a subliniat că deciziile în acest sens ţin de angajatorul Lukoil.

”Sunt două aspecte: termenele intră în vigoare la date diferite pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate, juridic, intră în vigoare acum, rafinăria este în mentenanţă şi, din evaluarea experţilor de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu Statele Unite şi cu celelalte ţări ale Uniunii Europene pentru a pune în practică aceste sancţiuni”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

Staţiile de carburant care funcţionează acum sub sigla Lukoil vor trebui vândute până la jumătatea lunii viitoare.

”Reţeaua de benzinării are un termen la jumătatea lunii decembrie, are o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România şi aşteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestei reţele de benzinării şi proprietarul Lukoil”, a adăugat prim-ministrul.

Autorităţile române vor prezenta în mod transparent un proiect de lege care modifică cadrul prin care România poate aplica sancţiuni companiilor care desfăşoară activităţi pe teritoriul său.

”Ce vom face? Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparenţă, care este într-o fază avansată, prin care România îşi stabileşte in mecanism de sancţiuni care completează actualul cadru pe care îl avem care ne permite să punem sancţiuni doar pentru decizii care sunt luate de ţările Uniunii Europene, în aşa fel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Funcţie de evoluţia situaţiei, vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu”, a detaliat Ilie Bolojan.

Referitor la plata salariilor angajaţilor rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti, premierul a precizat că aceasta este responsabilitatea companiei Lukoil. Totodată, Ilie Bolojan a subliniat că orice aplicare a sancţiunilor trebuie să fie corelată cu situaţia concretă de pe piaţă.