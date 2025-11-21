Lukoil avea termen limită până pe 21 noiembrie, ora 19:01, pentru vânzarea rafinăriei Petrotel, iar pentru cele 320 de stații de alimentare termenul este 13 decembrie, ora 19:01. Până acum, compania rusă nu a anunțat cine va prelua activitățile sale din România.

Guvernul a transmis că nu a cerut prelungirea termenelor limită pentru aplicarea sancțiunilor, pentru a nu da impresia că sprijină eludarea acestora, spre deosebire de alte state dependente de Lukoil sau Rosneft, care au obținut astfel de amânări.

„Sunt mai multe companii care au intrat în negocieri directe cu companiile din Federația Rusă. O parte dintre ele ne-au notificat oficial și pe noi ca stat și eu sper că vor găsi un teren comun de negociere și aceste active să ajungă pe mâna unor companii din România, din Europa sau din SUA. În momentul de față nu am fost notificați oficial, noi ca stat, de o companie care ar fi ajuns la un acord cu compania Lukoil. E o tranzacție între două entități private, care evident că vor notifica Guvernul României. Deocamdată n-am primit această notificare și, cu siguranță, imediat ce o să fie una, o să fie o comunicare integrată a statului român pe această temă”, a declarat Bogdan Ivan pentru Gândul.

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a cerut Statelor Unite ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiuni, având în vedere colaborarea cu Lukoil în exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră. În prezent, mai multe companii au intrat în negocieri directe cu Lukoil pentru achiziția rafinăriei și a benzinăriilor, iar o parte dintre acestea au notificat statul român privind intenția de cumpărare.

„Da, există o creștere în ultimele zile, cuprinsă între 20 și 40 de bani la pompă, care în principal este cauzată de cotațiile internaționale din regiune în materie de combustibili. Dar o justificare pentru creșterea prețului nu există din perspectiva mea și am transmis oficial o solicitare către Consiliul Concurenței și ANPC să facă verificări pentru a vedea dacă, în mod artificial, anumiți competitori au speculat această rumoare existentă pe piața internațională pentru a crește nejustificat prețurile la pompă”, a mai spus ministrul pentru sursa menționată.

Rămâne de stabilit dacă Lukoil va vinde activele integral unui singur cumpărător sau fracționat mai multor firme. Printre companiile vehiculate în spațiul public se numără MOL, Carlyle, Hellenic Petroleum, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. și Abu Dhabi National Oil Co.

„În momentul de față, au fost anumite variații, care au fost cauzate și de contextul internațional. România are o situație mult mai bună decât Bulgaria sau alte state vecine. În contextul în care nu depinde de ceea ce produce această companie din Federația Rusă, am transmis o notificare către operatorii mari din piață. Am avut discuții informale cu ei pentru a ne asigura că vor avea suficient combustibil pentru a nu exista o situație, în cazul în care nu se ajunge la un acord între companie și un potențial cumpărător, de a nu fi o ruptură în piață și, automat, să fie o cauză obiectivă pentru care să crească prețul. Astăzi nu există cauze obiective pentru care să crească prețul, în condițiile în care cota de piață a acestei companii nu depășește 17%, iar în momentul de față sunt și depozite, avem și producții, avem și importuri care pot să acopere necesarul României fără să pună presiune pe creșterea prețului”, a subliniat ministrul.

Statul român nu a fost notificat oficial de un acord între Lukoil și un potențial cumpărător. Autoritățile urmează să comunice oficial imediat ce o astfel de notificare va fi primită. Guvernul a clarificat că România nu intenționează să preia temporar rafinăria, atât din lipsă de resurse financiare, cât și din motive economice, având în vedere că rafinăria înregistrează pierderi semnificative și avea în 2023 o datorie cumulată de 3,2 miliarde de lei.

În ceea ce privește prețul combustibilului, ministrul Bogdan Ivan a precizat că nu există motive pentru o scumpire semnificativă. Creșterile recente, între 20 și 40 de bani pe litru, au fost determinate de cotațiile internaționale, iar autoritățile au cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice dacă au existat majorări artificiale.