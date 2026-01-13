Președintele Donald Trump a transmis un avertisment dur companiei ExxonMobil, după ce conducerea acesteia a exprimat rezerve privind revenirea pe piața energetică din Venezuela. Trump a declarat că nu i-a plăcut răspunsul primit și a sugerat că firma ar putea fi exclusă din oportunitățile de investiții în țara sud-americană.

„Nu mi-a plăcut reacția Exxon. Știți, avem atât de mulți care își doresc asta. Probabil aș fi înclinat să țin Exxon pe dinafară”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, duminică. „Prea se alintă”, a adăugat el.

Declarațiile vin după ce Darren Woods, CEO-ul ExxonMobil, a afirmat că Venezuela rămâne „neatractivă pentru investiții” în prezent. Woods a explicat că revenirea companiei ar necesita „schimbări destul de semnificative”, inclusiv reforme comerciale și juridice, precum și protecții investiționale durabile.

„Suntem încrezători că, împreună cu această administrație și cu președintele Trump, lucrând împreună cu guvernul venezuelean, pot fi puse în practică aceste schimbări”, a spus Woods.

De asemenea, el a menționat că Exxon este pregătită să trimită o echipă tehnică pentru a evalua starea actuală a industriei petroliere și a activelor din țară.

Venezuela a confiscat activele Exxon și ale ConocoPhillips în 2007, iar guvernul de la Caracas datorează companiilor sume considerabile rezultate din arbitraje.

În prezent, doar Chevron mai operează în Venezuela dintre marile companii petroliere americane, ceea ce ar putea oferi un avantaj strategic pentru aceasta în eventualitatea unei redeschideri extinse a sectorului.

Când a fost întrebat despre garanțiile care ar urma să fie oferite firmelor energetice, Trump nu a oferit detalii concrete, limitându-se să spună:

„Vom avea garanții”, a spus Trump. „Au avut probleme în trecut pentru că nu l-au avut pe Trump președinte”, a adăugat el.

Președintele SUA a făcut presiuni ca firmele americane să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari în sectorul energetic venezuelean, promițând sprijin guvernamental și asistență de securitate. Acest apel a fost lansat după o operațiune militară desfășurată pe 3 ianuarie în Venezuela, menită să-l înlăture pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Acțiunile ExxonMobil au înregistrat o ușoară scădere de sub 1% în tranzacțiile de luni dimineață, reflectând incertitudinea generată de declarațiile președintelui.

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întrevedere cu președintele american Donald Trump joi, potrivit unui oficial al Casei Albe. Întâlnirea survine într-un moment tensionat, după operațiunea militară desfășurată de SUA pe 3 ianuarie în Caracas, care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. În urma acestei acțiuni, vicepreședintele Delcy Rodríguez a fost numită președinte interimar al țării.

Trump a declarat anterior că Machado ar putea întâmpina dificultăți în conducerea Venezuelei, menționând că nu se bucură de sprijinul larg al populației. Totuși, președintele american pare interesat de premiul Nobel primit de opoziționistă, pe care Machado i-ar fi sugerat să îl primească simbolic. Trump a calificat gestul drept o „onoare”, deși Institutul Nobel din Norvegia a clarificat că premiul nu poate fi transferat.

Întrebat dacă acest premiu i-ar putea schimba perspectiva asupra rolului lui Machado în Venezuela, Trump a evitat un răspuns direct, subliniind doar că va discuta cu ea și că vizita este „foarte frumoasă și motivul principal al întâlnirii”.

De asemenea, președintele și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni „la un moment dat” și cu Delcy Rodríguez, declarând că administrația sa colaborează cu conducerea venezueleană și că va evalua evoluția situației.

Săptămâna trecută, Trump a anunțat pe Truth Social că a suspendat a doua rundă de atacuri asupra Venezuelei, citând cooperarea guvernului de la Caracas și eliberarea prizonierilor politici. În același timp, el a numit Venezuela un aliat „în acest moment” și a sugerat că SUA vor avea un rol de conducere în țară, adăugând că acest aranjament ar putea dura mai mulți ani, afirmând: „Numai timpul va spune”.