Robert Turcescu a abordat modul în care acțiunile unor lideri globali precum Donald Trump, Vladimir Putin sau Xi Jinping pot influența ordinea mondială în anii următori. El a arătat că deciziile individuale ale acestor lideri, cum ar fi operațiuni militare sau acțiuni strategice, ar putea să contureze reguli și structuri geopolitice pe termen mediu și lung.

De asemenea, Turcescu a subliniat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că unele transformări internaționale par să fi fost deja stabilite prin înțelegeri informale între liderii majori, menționând întâlnirile anterioare dintre Trump și Putin în Alaska, precum și cea dintre Trump și Xi Jinping la Seoul, în Coreea de Sud.

„Suntem noi convinși că în viitorul ăsta apropiat, să zicem, da? Nu în felul acesta s-au stabilit regulile jocului pentru perioada anilor următori? Mă gândesc că dacă Trump a decis să-l răpească pe Maduro din Venezuela, să bombardeze Iranul cum a spus, Putin să intre peste ucraineni, cum se întâmplă iată de niște ani de zile. Chinezii pot să declanșeze operațiunea de ‘recuperare’, cum zic ei, a Taiwanului și altele din categoria asta. Poate că așa să scrie ordinea mondială a anilor care vor veni. Poate suntem la începutul unor transformări care s-au stabilit deja, de exemplu, între Putin și Trump în Alaska și Trump zic și eu așa, i-o fi zis lui Putin, bă, eu nu pot să vorbesc deja cu Xi Jinping, dar du-te tu și transmită-i lui Xi Jinping că așa o jucăm pe asta. Eu îmi iau emisfera asta vestică și fac ce vreau aici. Voi vă jucați cu ce vreți, ce puteți pe acolo prin Europa, Xi Jinping se joacă cu Taiwanul și eu mă fac nu mă mai bag la un moment dat. Dacă așa se joacă lumea”, a spus Turcescu.

Adrian Severin a completat discuția, explicând că istoria nu evoluează într-o manieră lineară și că deciziile liderilor globali sunt influențate de caracterul schimbător al oamenilor. El a precizat că există o înțelegere între Statele Unite, Rusia și China care influențează ordinea lumii, iar liderii chinezi percep ordinea globală mai degrabă în funcție de relația de securitate dintre China și SUA, decât prin prisma parteneriatului Rusia-China.

„Am mai spus lucrul acesta. Istoria nu merge pe un drum linear, pe un drum drept. Și asta din vari motive, inclusiv din cauza caracterului schimbător al oamenilor care construiesc această istorie, că până la urmă prin oameni se construiește. Eu, dacă o luăm pe scurtături, v-am mai spus și sunt convins că există o înțelegere între cel puțin cei trei mari la ora actuală și anume SUA, Rusia, China și această înțelegere s-a consolidat, sau mă rog, s-a schițat nu numai la Anchorage în Alaska, știți, mă refer la întâlnirea Trump-Putin, dar și la Seoul în Corea de Sud unde s-a întâlnit Trump cu Xi Jinping. Eu cred a ști foarte bine că liderii chinezi văd de multă vreme ordinea lumii ca depinzând și de modelul relației de securitate între China și SUA, nu atât de parteneriatul Rusia-China. Sigur că acest parteneriat este esențial. În el mai intervin și alții”, a spus Adrian Severin.

Totodată, Severin a afirmat că, deși comportamentul lui Donald Trump poate părea imprevizibil, acesta nu acționează fără un plan bine calculat.

„După părerea mea, scuzați poate o expresie ne-elegantă, dar cred că domnul Trump face pe nebunul, nu este nebun”, a conchis fostul ministru al Afacerilor Externe.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.