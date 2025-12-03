Ministerul Finanțelor nu confirmă o decizie fermă privind listarea CEC Bank pe bursă, interpretând anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan la începutul lunii octombrie drept „o intenție generală”, nu o hotărâre oficială.

Precizările au fost transmise în contextul în care premierul afirmase că statul ia în calcul listarea unor companii importante, printre care CEC Bank și Aeroporturi București, prin vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, fără pierderea controlului asupra acestora, scrie HotNews.

Premierul indicase atunci că dezvoltarea piețelor financiare și mobilizarea resurselor interne ar necesita accesarea capitalului privat prin listări suplimentare ale companiilor de stat sau prin listarea unor entități nelistate până acum.

Printre exemplele oferite s-au regăsit atât CEC Bank, cât și Aeroporturi București, două instituții cu rol strategic în economie.

„Un element important este cel al piețelor financiare. Este nevoie să mobilizam resurse pe piețele financiare. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista pachete minoritare de la companii publice care și astăzi sunt listate fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm companii care astăzi nu sunt listate: CEC, de exemplu, Aeroporturi București”, spunea Ilie Bolojan pe 3 octombrie.

Ministerul Finanțelor subliniază însă că afirmațiile premierului exprimă mai degrabă o direcție strategică posibil de explorat în viitor, dar care nu a fost transpusă într-un plan oficial.

„Această declarație reflectă o intenție generală, o direcție strategică ce ar putea fi explorată, nu o decizie definitivă sau un angajament deja materializat”, a explicat instituția pentru HotNews.

Ministerul, condus în prezent de Alexandru Nazare, este unicul acționar al CEC Bank și a transmis că banca se află abia într-o etapă recentă de consolidare capitalizată, proces aprobat anterior de Comisia Europeană și fundamentat pe un plan de afaceri care nu a avut în vedere listarea la bursă.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat că demersul de capitalizare a vizat întărirea poziției financiare a CEC Bank și extinderea gamei de produse, fără a include pregătirea unei oferte publice inițiale.

„Planul de afaceri aferent procedurii de capitalizare a băncii a fost realizat în baza unui test al investitorului privat prudent, ale cărui scenarii nu au vizat și nu vizează listarea la bursă”, au adăugat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

În prezent, nu există un calendar, un procent-țintă sau un document formal aprobat la nivel guvernamental care să confirme intenția de listare.

Instituția mai arată că, dacă o astfel de procedură va fi avansată, publicul va fi informat transparent cu privire la obiective, metodologia listării, structura pachetului de acțiuni și etapele procedurale.

Între timp, CEC Bank continuă să raporteze rezultate solide, banca înregistrând un profit net de 687,9 milioane de lei în 2024.