Numărul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2025, de 26,01 milioane de unităţi, în creştere cu 11,15% comparativ cu sfârşitul anului anterior, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

Majoritatea cardurilor, aproximativ 23,5 milioane, erau utilizate pentru operațiuni cu numerar, înregistrând o creștere de 2,5% față de decembrie 2024.

În ceea ce privește infrastructura, numărul ATM-urilor din România a scăzut ușor, la 10.028 unități, în timp ce terminalele POS au cunoscut o creștere importantă, ajungând la 568.012. De asemenea, punctele EFTPOS, care permit transferul electronic de fonduri direct la punctul de vânzare, s-au majorat la 565.431, reflectând expansiunea rapidă a plăților electronice în comerțul local.

Oferta de carduri de credit din România prezintă o gamă variată de condiții și costuri, fiecare bancă adaptându-și produsele la nevoile clienților și la tipul de utilizare. Analiza comparativă a principalelor bănci arată diferențe importante atât în ceea ce privește dobânda anuală efectivă (DAE), cât și comisioanele asociate.

DAE pentru plățile la comercianți variază semnificativ. IntesaSanPaolo oferă cea mai scăzută rată, 11,23%, urmată de CEC Bank cu 17,20% și VistaBank cu 15,04%, în timp ce Nexent Bank are cea mai ridicată dobândă, 25,93%. Retragerile de numerar rămân mult mai costisitoare, DAE atingând aproape 44% la BCR, în timp ce IntesaSanPaolo menține aceeași dobândă mică atât pentru plăți, cât și pentru retrageri.

Majoritatea băncilor percep o taxă anuală de administrare între 25 și 50 de lei, cu excepția cardurilor premium sau promoționale, unde taxa poate fi zero în primul an (de exemplu, BCR sau Garanti BBVA). Taxele de emitere sunt adesea reduse sau inexistente pentru primul card, stimulând astfel atragerea de noi clienți.

Retragerile de numerar sunt, în general, comisionate între 1% și 3,5% din sumă plus o sumă fixă, cu variații în funcție de bancă și de tipul ATM-ului (propriu, național sau internațional). Conversia valutară poate adăuga între 0,5% și 3% la tranzacții, ceea ce devine relevant pentru cei care călătoresc sau fac cumpărături în alte monede.

Dobânzile penalizatoare la întârziere sunt semnificative, unele depășind 30% pe an (Nexent Bank, Garanti BBVA), iar suma minimă de rambursat lunar variază între 2% și 5% din sold, ceea ce influențează costul total al creditului.