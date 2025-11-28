Alocațiile copiilor sunt, de regulă, virate în fiecare lună pe data de 8, iar această procedură rămâne valabilă și în decembrie 2025. Părinții pot verifica soldul încă de la primele ore ale dimineții, întrucât, dacă sistemele bancare funcționează fără probleme, banii ajung în cont chiar înainte de prânz.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială menține calendarul standard: pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar, sumele sunt procesate și transferate începând cu 8 decembrie. Cum această dată cade într-o zi lucrătoare, nu există motive de întârziere.

De asemenea, instituția amintește că „alocaţiile sunt virate pe carduri pe data de 8 ale fiecărei luni”, iar luna decembrie se aliniază acestei practici.

Pentru familiile care nu folosesc cardul și preferă plata prin poștă, distribuirea banilor începe după finalizarea viramentelor bancare. Poșta Română transmite alocațiile în interval de câteva zile, astfel încât toți beneficiarii să primească sumele până la mijlocul lunii.

De obicei, întârzierile mici sunt considerate normale, pentru că repartizarea se face în funcție de zone, centre poștale și capacitatea de livrare în preajma sărbătorilor, perioadă în care volumul trimiterilor este crescut.

Alocația pentru copii reprezintă un drept universal, plătit lunar până la 18 ani, sau mai departe în condițiile speciale prevăzute de lege. În prezent, valorile sunt:

719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la doi ani;

292 lei/lună pentru copiii mai mari de doi ani;

719 lei/lună pentru copiii cu dizabilități până la împlinirea vârstei de trei ani.

În unele situații, în cazul minorilor cu handicap, suma de 719 lei poate fi acordată și după vârsta de trei ani, în funcție de încadrarea medicală și de documentele doveditoare.

Aceste valori nu au fost modificate recent, iar părinții trebuie să urmărească eventualele actualizări legislative, mai ales în contextul discuțiilor privind ajustarea prestațiilor sociale pentru anul următor.

Datele demografice arată că România are în prezent aproximativ 3,8 milioane de copii. Aceștia sunt considerați minori până la împlinirea vârstei de 18 ani și reprezintă beneficiarii direcți ai acestei forme de sprijin financiar.

Trendul demografic este unul descendent: numărul minorilor scade treptat de la an la an. În acest context, autoritățile discută constant măsuri pentru creșterea natalității, însă rezultatele sunt limitate.

Deși în mod obișnuit sumele sunt vizibile pe card în jurul orei 14:00, ora exactă poate diferi în funcție de banca unde este deschis contul. Unele instituții procesează viramentele încă de dimineață, în timp ce altele finalizează procesarea abia după-amiaza.

Dacă banii nu apar în ziua de 8 decembrie, părinții pot:

Verifica notificările bancare – uneori sumele intră cu întârziere, fără afișare imediată.

Aștepta până la finalul zilei – diferențele de procesare pot duce la decalaje de câteva ore.

Contacta banca – pentru a confirma dacă viramentul a fost primit.

Consulta ANPIS – în situații excepționale, instituția poate comunica eventuale întârzieri.

De cele mai multe ori, întârzierea este de ordin tehnic și se rezolvă în aceeași zi.