Alimentarea tichetelor educaționale destinate elevilor din categoriile defavorizate pentru anul școlar 2025–2026 a fost încheiată, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Oficialul a confirmat că încărcarea valorii pe carduri a fost finalizată în cursul zilei de joi.

Potrivit ministrului, suma totală alocată este de 249.134.500 lei, direcționată către 498.269 de copii care au rămas eligibili în baza regulilor din anii precedenți. Fiecărui copil i-au fost alocați 500 de lei, bani care pot fi utilizați pentru achiziția de rechizite, articole școlare, haine sau alte produse necesare pentru un început de an școlar în condiții adecvate.

Procesul nu se oprește aici. Dragoș Pîslaru a anunțat că urmează distribuirea cardurilor pentru un număr semnificativ de noi beneficiari:

„În perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate: «După confirmarea distribuției de către școli, vom procesa și încărcarea acestor carduri».”

Acești beneficiari includ atât elevi care intră pentru prima dată în program, cât și copii care au redevenit eligibili după actualizarea documentelor transmise de unitățile de învățământ.

Sprijinul acordat prin tichetele educaționale are rolul de a reduce abandonul școlar și de a îmbunătăți condițiile de participare la cursuri pentru elevii din familii aflate în dificultate. Prin fondurile primite, copiii pot beneficia de materialele necesare pentru a continua școala în mod demn și fără presiuni financiare asupra familiilor.

Ministrul Dragoș Pîslaru a subliniat mesajul social din spatele programului:

„Niciun copil din România nu trebuie lăsat în urmă doar pentru că familia lui se află în dificultate. Vom continua să sprijinim, prin fonduri europene, copiii și familiile vulnerabile. Educația nu trebuie să fie un privilegiu. Trebuie să fie o șansă reală pentru fiecare copil.”

Programul de tichete educaționale este finanțat din fonduri europene, prin MIPE, și vizează susținerea a sute de mii de copii anual. Prin astfel de instrumente, ministerul urmărește să reducă diferențele dintre elevii din medii vulnerabile și cei din familii cu resurse, asigurând acces la materiale de bază și la șanse egale în educație.