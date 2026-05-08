În prima parte a intervenției sale, Dragoș Pîslaru a explicat că investițiile prevăzute prin PNRR continuă, însă presiunea reală vine din obligația de a implementa reformele asumate în relația cu Comisia Europeană. Ministrul a atras atenția că întârzierile pe zona reformelor pot afecta accesarea integrală a fondurilor nerambursabile.

„Este foarte important să ştie lumea că nu există panică pe PNRR, nu există dezastru pe PNRR. Proiectele de investiţii merg înainte. Ce trebuie să fim, într-adevăr, cu mare grijă şi responsabilitate este: noi vom termina investiţiile, care se justifică suma de 5 miliarde, să luăm grantul, problema pe care noi o avem este cu reformele care trebuie făcute în oglindă şi aici am atras atenţia încă dinaintea începutului crizei, cu privire la necesitatea de a livra reformele respective”, a afirmat Dragoș Pîslaru, joi seară.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a oferit și un exemplu concret la TVR Info privind efectele întârzierii reformelor, precizând că România a pierdut aproximativ 450 de milioane de euro din cauza neimplementării reformei privind guvernanța companiilor de stat.

Dragoș Pîslaru a explicat că dezbaterea publică privind „pierderea banilor din PNRR” trebuie nuanțată, deoarece cea mai importantă componentă este cea a granturilor, adică fondurile nerambursabile puse la dispoziția României prin planul european.

„De fiecare dată când se pune problema de pierdere de bani din PNRR, eu am încercat să clarific acest lucru. Nu poţi să zici că pierzi bani de împrumut, poţi să spui că, într-adevăr, pierzi oportunitatea de a te împrumuta la o dobândă mai mică, dar oricum este ceva marginal. Deci, miza pentru noi sunt granturile, granturi care au rămas neschimbate de la începutul PNRR-ului până astăzi, chiar dacă împrumuturile au mai variat, ca dimensiune”, a declarat ministrul.

Ministrul a prezentat și situația actuală a absorbției fondurilor europene prin PNRR, susținând că România nu se mai află în categoria statelor cu cele mai mari întârzieri din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de Dragoș Pîslaru, țara noastră a atras deja peste 9 miliarde de euro din granturile disponibile.

Oficialul a precizat că România a încasat până acum 9,03 miliarde de euro din totalul de 13,57 miliarde de euro reprezentând componenta de grant din PNRR. În acest context, ministrul consideră că nivelul actual de absorbție reprezintă un progres important comparativ cu perioada anterioară.

„Asta înseamnă că, şi asta e foarte important de comunicat şi poate în premieră să audă lumea, România, după cererea de plată 4, care a fost bulversată de turbulenţele politice, n-am putut să ne bucurăm ca societate de această performanţă, deci, după cererea de plată 4, România, cu 9 miliarde trase din 13,57, are 66,5% sume trase din zona de grant. În acest moment, România nu mai e la coada clasamentelor cu probleme pe PNRR, suntem undeva în partea de peste jumătate din statele membre ale Uniunii. Mai avem de tras, ca să faceţi diferenţa, undeva spre 4,8-4,9 miliarde de euro. O sumă pe care o avem separată de 1,18 în cererea 5, care este o cerere la care lucrăm deja de ceva vreme şi sunt încrezător că putem trage această cerere, şi cererea finală de 3,7 miliarde, care e la 31 august”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a adăugat că autoritățile lucrează deja la cererea de plată numărul 5 și că există încredere că România poate accesa și tranșa finală prevăzută în cadrul PNRR.

În a doua parte a intervenției sale, Dragoș Pîslaru a vorbit despre absorbția fondurilor europene din politica de coeziune, despre care spune că are o valoare mai mare decât fondurile alocate prin PNRR. Ministrul a susținut că România înregistrează unul dintre cele mai bune ritmuri de absorbție din Uniunea Europeană.

„Vreau să vă dau o veste bună: pe Coeziune – este foarte important ca lumea să ştie că pe Coeziune sunt mai mulţi bani nerambursabili decât pe PNRR, pe Coeziune avem 31 de miliarde şi pe PNRR 13,57 – şi ceea ce este vestea bună: pe Coeziune este că am plecat de la 11% absorbţia şi acum este 30. România nu a fost niciodată în proporţie atât de avansată în absorbţie. Suntem pe locul 2 ca sume absolute atrase, suntem 9,3 miliarde trase, absorbite din 31 şi suntem în top 10 ţări în Uniunea Europeană ca procent”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene estimează că România va atrage aproximativ 5 miliarde de euro din Fondul de Coeziune în acest an, urmând ca valoarea să crească anul viitor spre 7 miliarde de euro.

„Sunt nişte lucruri care pun România într-o situaţie în care vom fi pentru prima oară când nu mai aveam bani în ultimul an ce să mai tragem. Acum ne uităm să vedem cum trecem pe 2028-2034 cu următorul exerciţiu financiar”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

